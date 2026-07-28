Cómo evoluciona la salud de Chiche Gelblung tras su nueva internación

El periodista, de 82 años, continúa internado en el Sanatorio Mater Dei tras presentar un cuadro febril y un problema respiratorio. Evoluciona favorablemente y podría recibir el alta en las próximas horas.

Hoy 21:21

La nueva internación de Chiche Gelblung encendió otra vez las alarmas en el ambiente periodístico y en su entorno más cercano. El conductor, de 82 años, fue estabilizado en el Sanatorio Mater Dei tras experimentar un episodio respiratorio que preocupó a su familia y colegas.

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Ángel de Brito había confirmado la internación del conductor luego de unas horas en observación. “Chiche ayer fue internado en el Mater Dei y ahí lo estabilizaron”, contó, en Ángel responde (Bondi Live). El conductor de televisión sumó: “Ya está estable, está bien, tuvo un problema respiratorio”. De Brito concluyó sobre el periodista: “Está muy angustiado porque le levantaron el programa que tenía en Net TV”.

El periodista sería dado de alta recién el miércoles, luego del cuadro febril que lo obligó a permanecer hospitalizado. “Sigue con las nanas de siempre, pero está mejor”, aseguraron. Mientras tanto, Chiche continúa poniéndose fuerte, con deseos de retomar su cargada rutina de trabajo y sus compromisos, y enfocado en su mejoría.

Fernanda Iglesias en Puro Show (Eltrece) había enumerado algunas de las dolencias que enfrenta Chiche, detallando que hace poco estuvo “un mes en terapia por una trombosis en el tobillo, le pusieron dos stents y lo anticoagularon, como se hace siempre en estos casos”.

En el último año, la salud del periodista se volvió motivo de seguimiento constante. Además de la trombosis, “tiene en la planta del pie una llaga que le produjo una infección y una gangrena”, explicó la periodista. El propio Gelblung, ante la posibilidad de una amputación, expresó: “Antes de morirme, prefiero eso”.

Actualmente, Gelblung permanece en una sala común, esperando que le baje la fiebre, sin necesidad de terapia intensiva. Su familia y los médicos decidieron internarlo principalmente por el cuadro febril y el problema respiratorio detectado, aunque el periodista continúa dializándose “tres veces por semana”.

El deseo de volver a la actividad sigue presente en el periodista, a pesar de los “achaques” que, según de Brito, lo acompañan a esta altura de su vida. Su entorno resalta que, golpeado o no, Gelblung insiste en trabajar y mantenerse activo en los medios.

Los últimos meses han sido especialmente difíciles, marcados por largas internaciones y la tristeza por el levantamiento de su ciclo en Net TV, un golpe anímico al que se suma la incertidumbre por su estado físico. La familia, mientras tanto, prioriza su salud y el acompañamiento constante en cada episodio delicado.