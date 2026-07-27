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SANTIAGO DEL ESTERO | 28 JUL 2026 | 22º
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San Lorenzo festejó sobre el final ante Gimnasia de Mendoza y cortó la mala racha

El Ciclón se impuso como local por 1-0 ante el Lobo mendocino con un gol de Auzmendi a los 42 minutos del segundo tiempo y logró su primer triunfo en el Clausura.

Hoy 21:18

San Lorenzo consiguió un triunfo agónico este martes al imponerse por 1-0 ante Gimnasia de Mendoza, en el Nuevo Gasómetro, por la segunda fecha de la Zona A del Torneo Clausura 2026.

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Cuando el partido parecía encaminarse hacia un empate sin goles, apareció Rodrigo Auzmendi para cambiar los murmullos por festejos en las tribunas.

El delantero aprovechó un centro rasante de Gregorio Rodríguez y convirtió el tanto que le permitió al conjunto azulgrana quedarse con los tres puntos.

La victoria significó la primera alegría de San Lorenzo bajo la conducción de Néstor “Pipo” Gorosito, luego de un comienzo de ciclo marcado por resultados adversos.

Tras el pitazo final, los hinchas celebraron el triunfo y comenzaron a palpitar el próximo encuentro como local: el clásico ante Huracán, que se disputará el fin de semana siguiente.

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