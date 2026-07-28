El vicepresidente de Brasil dijo que Milei "perjudica a la Argentina" y vuelve a escalar la tensión bilateral

Geraldo Alckmin cuestionó los dichos del mandatario argentino contra Lula da Silva y consideró que su actitud fue una "intromisión" en asuntos internos de Brasil.

Hoy 20:57

La tensión diplomática entre Argentina y Brasil sumó este martes un nuevo capítulo luego de que el vicepresidente brasileño, Geraldo Alckmin, cuestionara duramente al presidente Javier Milei por los insultos dirigidos a Luiz Inácio Lula da Silva durante un acto político en San Pablo. El funcionario aseguró que la actitud del mandatario argentino "perjudica a la Argentina" y la calificó como "absolutamente grosera".

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Alckmin realizó estas declaraciones durante un encuentro entre empresarios brasileños y surcoreanos en San Pablo, donde lamentó el deterioro de la relación entre ambos países. "Es lamentable que el presidente de un país vecino, amigo, que incluso forma parte del Mercosur, perjudique a su propio país", expresó ante la prensa.

El vicepresidente sostuvo además que un jefe de Estado "no debe involucrarse en la elección de otro país" y afirmó que la participación de Milei en un acto de campaña del senador Flávio Bolsonaro constituyó una intromisión en asuntos internos de Brasil. "Además de ser una intromisión en asuntos internos de Brasil, lo hace de manera grosera, absolutamente grosera", remarcó.

Durante sus declaraciones, Alckmin también puso el foco en la importancia del vínculo económico entre ambas naciones y recordó que Brasil es el principal socio comercial de Argentina, además de ser el mayor destino de las exportaciones argentinas. A su vez, señaló que el Mercosur atraviesa "un gran momento", por lo que consideró contraproducentes este tipo de enfrentamientos políticos.

La crisis diplomática continúa

Las declaraciones del vicepresidente brasileño se producen apenas días después de que el Gobierno de Lula da Silva llamara a consultas a su embajador en Buenos Aires en respuesta a los agravios pronunciados por Milei durante un acto partidario en San Pablo, una de las medidas diplomáticas más severas adoptadas entre ambos países en los últimos años.

En las últimas horas, el propio Lula evitó profundizar el conflicto y, consultado por periodistas sobre su par argentino, respondió con ironía: "¿Quién es ese tipo?".

Por su parte, el ministro de Hacienda de Brasil, Dario Durigan, fue aún más duro y calificó a Milei de "payaso". Además, comparó distintos indicadores económicos y afirmó que Argentina presenta un riesgo país, un nivel de deuda pública y una inflación superiores a los de Brasil.

El origen del conflicto

La nueva crisis bilateral comenzó el pasado sábado, cuando Javier Milei viajó a San Pablo para participar del lanzamiento de la candidatura presidencial de Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro. Durante un discurso de unos 25 minutos, el mandatario argentino calificó a Lula de "ladrón", "presidiario" y "basura socialista", además de llamar "basura calva" al juez del Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes.

Desde entonces, el conflicto escaló con sucesivas respuestas de funcionarios brasileños y con nuevas declaraciones de Milei, profundizando una crisis diplomática que ya es considerada una de las más importantes entre ambos países desde la llegada del líder libertario a la Casa Rosada.