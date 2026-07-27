Banfield se recuperó con una victoria ante Sarmiento de Junín en el sur bonaerense

El Taladro derrotó al Verde por 3-2 en el Florencio Sola para sumar sus primeros puntos en el Torneo Clausura.

Hoy 21:03

Banfield derrotó este martes por 3-2 a Sarmiento de Junín, por la segunda fecha del Torneo Clausura 2026, y consiguió su primera victoria en el campeonato luego de la caída sufrida en el debut.

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Tras una primera mitad con pocas emociones, el partido se abrió por completo en el complemento. Tiziano Perrotta apareció en dos oportunidades para marcar un doblete y encaminar el triunfo del Taladro.

Más tarde, Bruno Sepúlveda amplió la diferencia picándola en un penal que parecía sentenciar una noche tranquila para el conjunto local.

Sin embargo, un error del arquero Facundo Sanguinetti le permitió a Jonathan Herrera descontar y devolverle esperanzas a Sarmiento.

Sobre el cierre, Junior Marabel marcó el segundo del Verde y le puso suspenso al resultado, aunque ya no hubo tiempo para alcanzar el empate.

De esta manera, Banfield sumó sus primeros tres puntos en el Clausura, mientras que Sarmiento acumuló su segunda derrota consecutiva en el certamen.