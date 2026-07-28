Tragedia en las Cataratas del Iguazú: un barco con turistas volcó y murió un joven neerlandés

La embarcación realizaba una excursión en el lado brasileño del Parque Nacional Iguazú cuando se dio vuelta en el río. La víctima tenía 26 años y viajaba junto a la familia de su novia.

Hoy 20:06

Un trágico accidente ocurrió este martes en el lado brasileño de las Cataratas del Iguazú, donde una embarcación turística volcó durante una excursión y provocó la muerte de un joven neerlandés de 26 años. El hecho ocurrió en aguas del río Iguazú, mientras el barco realizaba uno de los tradicionales recorridos hacia los saltos del parque.

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Según informaron medios brasileños, la embarcación pertenecía a la empresa Macuco Safari y transportaba a ocho personas: seis turistas provenientes de Países Bajos y dos integrantes de la tripulación, el piloto y el copiloto. Todos cayeron al agua tras el vuelco y fueron rescatados por los equipos de emergencia.

La víctima fatal viajaba junto a su novia y la familia de ella, integrada por sus padres, una hermana y una cuñada. Si bien su identidad no fue difundida oficialmente, se confirmó que el grupo había llegado a Foz do Iguaçu el lunes 27 de julio y tenía previsto regresar a su país el jueves 30.

El operativo de rescate

De acuerdo con el Departamento de Bomberos de Foz do Iguaçu, el incidente fue reportado alrededor de las 12.20, lo que activó un importante operativo de búsqueda y rescate acuático.

El joven sufrió un paro cardiorrespiratorio y recibió las primeras maniobras de reanimación por parte del personal del parque. Posteriormente fue trasladado en otra embarcación hasta el puerto seco de Kattamaram, donde una ambulancia lo llevó al Hospital Municipal Padre Germano Lauck, aunque los médicos no lograron salvarle la vida.

Otro de los ocupantes también fue derivado al mismo centro de salud, mientras que cuatro turistas recibieron asistencia médica en el lugar y luego fueron reunidos con sus familiares sin necesidad de internación. En tanto, el piloto y el copiloto fueron evaluados por los bomberos y trasladados posteriormente a una unidad de emergencias.

Investigan las causas del accidente

Tras el siniestro, efectivos de la Armada de Brasil llegaron al lugar para colaborar con las tareas de emergencia y supervisar el procedimiento. Además, la Capitanía Fluvial del Río Paraná anunció la apertura de una investigación para determinar las circunstancias, causas y eventuales responsabilidades del accidente.

La Policía Civil también intervino en el lugar y comenzó a recolectar testimonios y pruebas para esclarecer cómo ocurrió el vuelco.

Por su parte, el Instituto Chico Mendes para la Conservación de la Biodiversidad (ICMBio), organismo que supervisa el contrato de concesión del parque, informó que la empresa Macuco Safari cuenta con toda la documentación, certificaciones y habilitaciones exigidas para operar y aseguró que colaborará con la investigación.

El caudal del río, bajo análisis

Uno de los aspectos que será evaluado durante la investigación es el importante incremento del caudal del río Iguazú registrado al momento del accidente.

Entre las 11 y las 13, el caudal promedio alcanzó los 4,3 millones de litros de agua por segundo, muy por encima del promedio habitual de 1,5 millones de litros por segundo. Sin embargo, hasta el momento las autoridades no confirmaron que esa situación haya sido determinante en el vuelco de la embarcación.

El episodio ocurrió apenas días después de que las autoridades argentinas decidieran cerrar de manera preventiva la pasarela hacia la Garganta del Diablo debido al crecimiento del río. Recién el lunes había sido reabierta al público tras mejorar las condiciones.

El comunicado de la empresa

Luego del accidente, Macuco Safari expresó sus condolencias a la familia del turista fallecido y aseguró que continúa brindando asistencia a sus allegados.

En un comunicado, la empresa sostuvo que "todos fueron rescatados inmediatamente después del incidente gracias a la acción coordinada de los equipos operativos y de los servicios públicos de rescate".

Asimismo, destacó que lleva más de 40 años operando dentro del Parque Nacional Iguazú, que cuenta con todas las certificaciones correspondientes y que sus embarcaciones cumplen con los estándares de seguridad exigidos.

Como consecuencia del hecho, la empresa resolvió suspender temporalmente todas sus excursiones, mientras avanza la investigación. Además, informó que quienes ya habían adquirido pasajes podrán solicitar el reembolso del dinero o reprogramar la actividad para otra fecha.