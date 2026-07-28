Un sacerdote juzgado por abuso en Córdoba fue denunciado por su prima: “Cuando quedó preso se me fue el miedo”

Paulina Viale contó que habría sufrido un abuso cuando era niña y decidió hacer pública su historia luego de la detención del sacerdote Patricio Cruz Viale. Aseguró que busca acompañar a otras víctimas, aunque su causa podría estar prescripta.
El sacerdote Patricio Cruz Viale, quien actualmente es juzgado en Córdoba por una denuncia de abuso sexual presentada por una feligresa, volvió a quedar en el centro de la escena luego de que su prima Paulina Viale revelara que también lo denunció por un hecho que, según su relato, habría ocurrido cuando ella era una niña.
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La mujer decidió contar públicamente su historia luego de la detención del religioso en 2024, tras la denuncia realizada por otra víctima. Según explicó, ese episodio fue determinante para poder romper un silencio que mantuvo durante aproximadamente cuatro décadas.
“Lo que yo me siento a contar hoy es que sufrí un abuso a los 7 años, una violación por esta persona que en ese momento tenía 16”, expresó Viale durante una entrevista con Arriba Córdoba.
“Cuando quedó preso, se me fue el miedo”
De acuerdo con su testimonio, el abuso habría ocurrido en un contexto familiar y señaló como responsable a su primo, Patricio Cruz Viale.
Paulina explicó que durante años no pudo hablar sobre lo sucedido y que recién logró avanzar con la denuncia cuando el sacerdote quedó detenido por otra investigación.
“Cuando esta persona cae presa por la denuncia de otra víctima, a mí se me va el miedo”, sostuvo.
La mujer afirmó que decidió hacer público su caso no solo como una forma de sanar su propia historia, sino también para acompañar a otras personas que atravesaron situaciones similares y puedan animarse a denunciar.
“Con mi historia estoy buscando no solamente salir de 40 años de no poder hablar y estar sosteniendo una vida bastante dura, sino también marcar un antecedente o una diferencia para que otros se animen como me animé yo”, manifestó.
Una denuncia que busca visibilizar otros casos
Viale reconoció que la causa por el hecho que denunció podría encontrarse prescripta debido al tiempo transcurrido, pero remarcó que considera importante poder contar lo ocurrido.
"Hablar habilita a otras personas para que denuncien porque la víctima denuncia cuando puede", afirmó.
Además, relató que comenzó un proceso terapéutico para trabajar lo vivido y que la denuncia de otra víctima fue clave para poder dar ese paso.
"Yo me empiezo a animar a hablar, lo cual me saca del lugar de víctima y pude hacer la denuncia", explicó.
Luego de 40 años de silencio, aseguró que decidió dejar atrás la vergüenza y visibilizar su experiencia: "No quiero tener más vergüenza ni estar escondiéndome. Además, no quiero ser cómplice; si no lo digo y no lo cuento, siento que soy cómplice".
El proceso judicial contra Cruz Viale
Mientras tanto, Patricio Cruz Viale continúa siendo juzgado por la Cámara 4ª del Crimen de Córdoba por la denuncia presentada por una feligresa de la iglesia Virgen de Schoenstatt.
El sacerdote cumple actualmente prisión domiciliaria desde enero de este año, mientras avanza el proceso judicial por esa causa.
La denuncia realizada por su prima se suma ahora como un nuevo testimonio público dentro de un caso que continúa bajo investigación y que generó repercusión en la provincia de Córdoba.