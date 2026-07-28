Convocan a una jornada de reflexión y debate sobre la Ley de Tierras y la soberanía nacional

La actividad se realizará el próximo 30 de julio en el Paseo Food Truck "Diego Maradona", en el marco de una convocatoria federal que busca debatir sobre la protección de las tierras rurales y la soberanía nacional.

Hoy 18:19

Diversas organizaciones de Santiago del Estero convocan a la comunidad a participar de una jornada de reflexión y debate que se realizará el próximo jueves 30 de julio, a las 15, en el Paseo Food Truck "Diego Maradona", ubicado sobre la avenida Costanera.

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La actividad se desarrollará en el marco de una serie de iniciativas previstas en distintas provincias del país ante la posibilidad de que el Senado de la Nación trate, el próximo 6 de agosto, un proyecto vinculado con la derogación de la Ley Nacional N.º 26.737 de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de las Tierras Rurales, norma que establece límites a la adquisición de tierras rurales por parte de personas y empresas extranjeras.

Según indicaron los organizadores, el encuentro tiene como objetivo generar un espacio de intercambio sobre la importancia estratégica de la tierra para el desarrollo productivo, la soberanía y el futuro del país.

La convocatoria forma parte de una jornada federal que se desarrolla bajo la consigna "La tierra no es una mercancía: es soberanía, identidad, trabajo y futuro" y el hashtag #LaArgentinaNoSeVende.

La participación es abierta al público. Se recomienda a los asistentes participar con una bandera argentina y escarapela.

Asimismo, los organizadores invitan a los medios de comunicación a una conferencia de prensa que se realizará el miércoles 29 de julio, a las 17, en el Instituto Espacio de la Memoria, ubicado en calle 25 de Mayo 47, donde se brindarán detalles de la actividad y sus objetivos.