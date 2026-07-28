Ravier quedó en el centro de la polémica por un dato sobre estudiantes extranjeros en la UBA

El vocero presidencial afirmó que el 39% de los alumnos de Medicina de la UBA son extranjeros. La universidad rechazó ese dato y aseguró que el porcentaje es mucho menor.

Hoy 17:22

El vocero presidencial Adrián Ravier protagonizó este martes una nueva polémica al afirmar que el 39% de los alumnos regulares de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires (UBA) son extranjeros. La declaración se produjo durante su habitual conferencia de prensa, donde defendió la posibilidad de que las universidades nacionales cobren aranceles a estudiantes de otros países.

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Ante una consulta periodística, Ravier sostuvo que existe "un alto porcentaje de estudiantes en facultades de Medicina que son extranjeros" y precisó que el dato que tenía para la UBA era del 39%. "Si es falso lo revisaremos", expresó.

El funcionario argumentó que el Estado destina recursos para formar estudiantes que, en muchos casos, luego regresan a sus países de origen. En ese sentido, señaló que el objetivo es que las universidades, en uso de su autonomía, puedan decidir si desean cobrarles a los alumnos extranjeros.

Más tarde, a través de su cuenta en X, Ravier ratificó sus declaraciones y aseguró que utilizó estadísticas de la Subsecretaría de Políticas Universitarias. Según esos datos, en la Facultad de Medicina de la UBA habría 16.462 estudiantes extranjeros sobre un total de 41.957 alumnos, equivalente al 39%.

Sin embargo, los dichos fueron cuestionados por el vicepresidente de la UBA, Emiliano Yacobitti, quien sostuvo que la documentación oficial de la universidad indica que los estudiantes internacionales representan el 6,1% de la matrícula de la Facultad de Ciencias Médicas, una cifra muy alejada de la difundida por el vocero presidencial.

La diferencia entre ambas estadísticas reavivó el debate sobre la cantidad de estudiantes extranjeros en las universidades públicas y sobre la iniciativa del Gobierno nacional de habilitar a las casas de estudio a cobrar aranceles a quienes no sean argentinos.