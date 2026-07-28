Explosión de anafe en Monteagudo deja a un hombre en estado crítico

Un hombre de 43 años se encuentra en estado crítico tras sufrir quemaduras graves por la explosión de un anafe en Monteagudo, según la Dra. Silvia Saravia del Centro de Salud.

Hoy 17:33

La explosión de un anafe a gas en un edificio de Monteagudo, ocurrido el lunes por la tarde, ha dejado a un hombre de 43 años en un estado crítico. Las investigaciones para determinar las causas del incidente están en curso, según informaron las autoridades locales.

El evento tuvo lugar en el número 120 de la calle Monteagudo, donde Bomberos encontraron un artefacto a gas que había explotado. La Defensa Civil municipal está llevando a cabo pericias para esclarecer los detalles de la explosión.

La Dra. Silvia Saravia, subdirectora del Centro de Salud, proporcionó información sobre el estado del paciente. Indicó que el hombre ingresó en ambulancia del 107 con quemaduras en múltiples partes de su cuerpo, incluyendo miembros inferiores y superiores, así como en el torso y la cara.

Según Saravia, el paciente presentaba quemaduras que cubrían entre un 60 % y 65 % de su cuerpo. Aunque llegó al hospital medio lúcido, fue necesario realizar una intervención quirúrgica para estabilizar su condición.

La atención inicial fue proporcionada por un equipo de emergentólogos, quienes lograron estabilizarlo antes de su traslado a quirófano. Durante el procedimiento, se verificó que el paciente tenía compromiso de vías aéreas, lo que complicó aún más su estado de salud.

Actualmente, el hombre se encuentra conectado a un respirador y continúa en estado crítico y grave. Las autoridades de salud y seguridad continúan trabajando para esclarecer las circunstancias que llevaron a esta tragedia.