La IFAB reconoce que fue un error arbitral la expulsión de Embolo en el partido del Mundial entre Argentina y Suiza

El organismo que establece las reglas del fútbol confirmó indirectamente que el delantero helvético no debió haber recibido la doble amonestación por simular una falta de Paredes en los cuartos de final.

Hoy 17:13

La International Football Association Board (IFAB) realizó una aclaración sobre el protocolo del VAR que volvió a poner bajo la lupa la expulsión de Breel Embolo durante el partido entre Argentina y Suiza, por los cuartos de final del Mundial 2026.

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La jugada ocurrió cerca de la media hora del segundo tiempo, cuando el encuentro estaba igualado 1-1. Embolo cayó tras una acción con Leandro Paredes y el árbitro portugués João Pinheiro amonestó inicialmente al mediocampista argentino.

Luego de la intervención del VAR, el juez anuló la tarjeta mostrada a Paredes y sancionó al delantero suizo por una supuesta simulación. Como Embolo ya estaba amonestado, recibió la segunda tarjeta amarilla y fue expulsado.

Con superioridad numérica, la Selección Argentina terminó imponiéndose por 3-1 durante el tiempo suplementario.

La aclaración de la IFAB

A través de sus canales oficiales, la IFAB explicó cuáles eran los límites del uso del VAR en una situación de esas características.

“Una tarjeta amarilla que no sea una segunda amonestación solo puede revisarse para identificar al jugador que cometió la infracción sancionada; la infracción en sí no puede revisarse ni modificarse”, indicó el organismo.

La explicación implica que el VAR podía intervenir para corregir la identidad del futbolista sancionado, pero no para cambiar la naturaleza de la acción y transformar una supuesta falta en una simulación.

Por qué Embolo habría sido mal expulsado

A partir de esa interpretación, la decisión de retirar la amarilla a Paredes y amonestar a Embolo no habría estado contemplada dentro del protocolo vigente.

La denominada regla de confusión de identidad permitía corregir al futbolista sancionado equivocadamente, pero no modificar la infracción observada originalmente por el árbitro.

De esta manera, la aclaración de la IFAB refuerza la postura de que Embolo no debió recibir la segunda tarjeta amarilla por aquella acción.

Además, el organismo decidió revisar la aplicación de la norma en este tipo de situaciones y avanzar en la elaboración de una regulación más específica para evitar nuevas controversias.