Canadá y Bosnia repartieron puntos en sus debuts en el Mundial 2026

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Cobertura Especial

Mundial 2026
SANTIAGO DEL ESTERO | 12 JUN 2026 | 17º
Mundial 2026
FINALIZADO Grupo B
Canadá 1
Bosnia Herzegovina 1
FINALIZADO
FINALIZADO Grupo A
Corea del Sur 2
Republica Checa 1
FINALIZADO
22:00 Grupo D
Estados Unidos -
Paraguay -
12 / 06 / 2026
16:00 Grupo B
Qatar -
Suiza -
13 / 06 / 2026
19:00 Grupo C
Brasil -
Marruecos -
13 / 06 / 2026
22:00 Grupo C
Haití -
Escocia -
13 / 06 / 2026
11 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo A
México
2 - 0
Sudáfrica
11 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo A
Corea del Sur
2 - 1
Republica Checa
12 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo B
Canadá
1 - 1
Bosnia Herzegovina
12 / 06 / 2026 22:00 Grupo D
Estados Unidos
vs
Paraguay
13 / 06 / 2026 16:00 Grupo B
Qatar
vs
Suiza
13 / 06 / 2026 19:00 Grupo C
Brasil
vs
Marruecos
13 / 06 / 2026 22:00 Grupo C
Haití
vs
Escocia
14 / 06 / 2026 01:00 Grupo D
Australia
vs
Turquía
14 / 06 / 2026 14:00 Grupo E
Alemania
vs
Curazao
14 / 06 / 2026 17:00 Grupo F
Países Bajos
vs
Japón
14 / 06 / 2026 20:00 Grupo E
Costa de Marfil
vs
Ecuador
14 / 06 / 2026 23:00 Grupo F
Suecia
vs
Túnez
15 / 06 / 2026 13:00 Grupo H
España
vs
Cabo Verde
15 / 06 / 2026 16:00 Grupo G
Bélgica
vs
Egipto
15 / 06 / 2026 19:00 Grupo H
Arabia Saudita
vs
Uruguay
15 / 06 / 2026 22:00 Grupo G
Irán
vs
Nueva Zelanda

Grupo A

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 México 1 1 0 0 2 0 2 3
2 Corea del Sur 1 1 0 0 2 1 1 3
3 Republica Checa 1 0 0 1 1 2 -1 0
4 Sudáfrica 1 0 0 1 0 2 -2 0

Grupo B

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Bosnia Herzegovina 1 0 1 0 1 1 0 1
2 Canadá 1 0 1 0 1 1 0 1
3 Qatar 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Suiza 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo C

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Brasil 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Escocia 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Haití 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Marruecos 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo D

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Australia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Estados Unidos 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Paraguay 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Turquía 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo E

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Alemania 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Costa de Marfil 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Curazao 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Ecuador 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo F

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Japón 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Países Bajos 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Suecia 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Túnez 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo G

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Bélgica 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Egipto 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Irán 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Nueva Zelanda 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo H

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Arabia Saudita 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Cabo Verde 0 0 0 0 0 0 0 0
3 España 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Uruguay 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo I

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Francia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Irak 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Noruega 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Senegal 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo J

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Argelia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Argentina 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Austria 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Jordania 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo K

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Colombia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Portugal 0 0 0 0 0 0 0 0
3 RD Congo 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Uzbekistán 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo L

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Croacia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Ghana 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Inglaterra 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Panamá 0 0 0 0 0 0 0 0
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Somos Deporte

Canadá y Bosnia repartieron puntos en sus debuts en el Mundial 2026

El local logró reaccionar cerca del final para lograr el 1-1 en el marco de la primer fecha del Grupo B.

Hoy 18:24

Canadá tuvo su propia ceremonia inaugural en Toronto, pero la fiesta no pudo ser completa en el arranque del Mundial 2026. El seleccionado anfitrión igualó 1-1 ante Bosnia, por la primera fecha del Grupo B, en un partido que dominó durante gran parte del desarrollo.

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El conjunto europeo contó con pocas situaciones claras, pero logró ponerse en ventaja gracias a un cabezazo de Jovo Lukic. A partir de ese gol, Bosnia se replegó, cedió la posesión y apostó a sostener la mínima diferencia.

Canadá tomó el control del juego y fue en busca del empate, aunque se encontró con una defensa firme y con varias salvadas sobre la línea que mantuvieron arriba al equipo bosnio durante buena parte del encuentro.

El alivio para el anfitrión llegó desde el banco. Cyle Larin ingresó en el complemento y, apenas dos minutos después de pisar el campo de juego, sacó un potente disparo para marcar el 1-1.

El gol encendió nuevamente al público canadiense, pero el seleccionado local no logró completar la remontada. Pese al claro dominio en las acciones, el empate terminó dejando sabor a poco.

Con este resultado, Canadá sumó su primer punto en el Grupo B, aunque la sensación fue de oportunidad perdida por la superioridad que mostró durante casi todo el partido.

Bosnia, por su parte, rescató un empate valioso en un escenario difícil y tras haber pasado gran parte del encuentro defendiendo cerca de su arco.

En la próxima fecha, Canadá se medirá con Suiza y Bosnia con Qatar, ambos partidos el miércoles 24 de junio.

TEMAS Mundial 2026
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