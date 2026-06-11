Canadá y Bosnia repartieron puntos en sus debuts en el Mundial 2026

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El local logró reaccionar cerca del final para lograr el 1-1 en el marco de la primer fecha del Grupo B.
Canadá tuvo su propia ceremonia inaugural en Toronto, pero la fiesta no pudo ser completa en el arranque del Mundial 2026. El seleccionado anfitrión igualó 1-1 ante Bosnia, por la primera fecha del Grupo B, en un partido que dominó durante gran parte del desarrollo.
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El conjunto europeo contó con pocas situaciones claras, pero logró ponerse en ventaja gracias a un cabezazo de Jovo Lukic. A partir de ese gol, Bosnia se replegó, cedió la posesión y apostó a sostener la mínima diferencia.
Canadá tomó el control del juego y fue en busca del empate, aunque se encontró con una defensa firme y con varias salvadas sobre la línea que mantuvieron arriba al equipo bosnio durante buena parte del encuentro.
El alivio para el anfitrión llegó desde el banco. Cyle Larin ingresó en el complemento y, apenas dos minutos después de pisar el campo de juego, sacó un potente disparo para marcar el 1-1.
El gol encendió nuevamente al público canadiense, pero el seleccionado local no logró completar la remontada. Pese al claro dominio en las acciones, el empate terminó dejando sabor a poco.
Con este resultado, Canadá sumó su primer punto en el Grupo B, aunque la sensación fue de oportunidad perdida por la superioridad que mostró durante casi todo el partido.
Bosnia, por su parte, rescató un empate valioso en un escenario difícil y tras haber pasado gran parte del encuentro defendiendo cerca de su arco.
En la próxima fecha, Canadá se medirá con Suiza y Bosnia con Qatar, ambos partidos el miércoles 24 de junio.