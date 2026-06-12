Elías Suárez recibió a autoridades de FEARAB en el marco del Congreso Nacional de la colectividad árabe

El gobernador mantuvo un encuentro con representantes de la Federación de Entidades Argentino-Árabes y referentes de distintos países de América, quienes participan del IV Congreso Nacional que se desarrolla en Santiago del Estero.

Hoy 18:35

El gobernador Elías Suárez recibió este viernes en Casa de Gobierno a la comitiva oficial del IV Congreso Nacional de FEARAB Argentina, que se desarrolla en Santiago del Estero bajo el lema “Horizontes Árabes: Raíces y Futuro de la Diáspora en Argentina”.

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La visita protocolar se realizó en el marco de las actividades institucionales del Congreso y constituyó una valiosa oportunidad para fortalecer los vínculos de cooperación, promover el intercambio cultural y educativo, y reafirmar los lazos históricos que unen a la comunidad árabe con nuestro país.

La delegación estuvo encabezada por el presidente de FEARAB América, Zaid Alhamad, máxima autoridad de la entidad continental, acompañado por el vicepresidente de FEARAB América, Atef Nemer; el secretario general, Nabil Alsafadi; el prosecretario, Antonio Saba; el presidente de FEARAB Argentina, Eden Habel Sapag; el secretario general, Alfredo Pesci Layus; autoridades de FEARAB de distintos países de América y representantes de instituciones árabes de Argentina y la región.

También participó del encuentro el representante palestino en Argentina, Riyad Alhalabi, junto a referentes de entidades palestinas y árabes de Latinoamérica.

Por parte del Gobierno provincial estuvieron presentes el vicegobernador Carlos Silva Neder; el jefe de Gabinete, Víctor Araujo, y miembros del gabinete provincial.

Durante la reunión se abordaron temas vinculados al fortalecimiento de los intercambios culturales, educativos e institucionales entre los pueblos árabes y la provincia de Santiago del Estero, destacándose el valor de la diversidad cultural y el aporte de las colectividades al desarrollo de las sociedades.