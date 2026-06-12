El riesgo país cayó a 437 puntos y alcanzó su nivel más bajo desde 2018

El indicador elaborado por JP Morgan volvió a descender tras la mejora en la calificación crediticia de Argentina. Los bonos subieron y el riesgo país marcó un nuevo mínimo durante la gestión de Javier Milei.

Hoy 19:14

El riesgo país volvió a comprimirse este viernes y se ubicó en 437 puntos, seis unidades por debajo del cierre anterior. La tendencia bajista se vio desde este jueves luego de que la calificadora internacional S&P mejorara la nota de la deuda del país.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Con la nueva caída, el indicador que elabora el JP Morgan marcó un nuevo mínimo en la era Milei. También se ubica en el menor nivel desde abril de 2018. La última vez que había alcanzado un registro similar fue el 30 de abril de ese año, cuando cerró en 430 unidades.

La mejora en la calificación crediticia del país por parte de S&P, que se sumó a la recategorización previa de Fitch, fue el catalizador para que los bonos argentinos suban y el riesgo país deje atrás la zona de los 500 puntos.

“La noticia disparó un rally de bonos y acciones y comprimió el riesgo país hacia la zona de 450 puntos básicos, en mínimos del año y de la gestión Milei”, dijeron en la consultora Outlier con respecto a la performance del jueves, que se extendía en la apertura de hoy.

A su turno, Juan Manuel Franco, economista jefe de Grupo SBS, indicó: “Sigue la compresión ante las ganancias de 0,3% promedio que anotan los bonos en dólares. Hacia adelante, será clave mantener la acumulación de reservas, a la vez que datos que inciden en el humor social, como la inflación, salarios reales y empleo privado serán clave dadas las elecciones ejecutivas del año próximo”.

Y agregó: “Otro dato positivo fue la inflación de mayo, que volvió a desacelerar en términos mensuales, con la inflación núcleo perforando a la baja el 2% y ubicándose en 1,9%, el menor nivel desde septiembre 2025.”

Las acciones argentinas cerraron mixtas en Wall Street

Las acciones argentinas que operan en Wall Street, por su parte, alternaron ganancias y pérdidas. Las mejoras llegaron al 2,9% y las caídas fueron de hasta 4,5%.

El clima internacional es más optimista con respecto al conflicto entre Estados Unidos e Irán. “Se sostiene la mejora de las expectativas para Medio Oriente, aunque aún persisten algunas dudas dadas las diferentes versiones respecto de los puntos del acuerdo”, señaló Outlier.

La Bolsa de Nueva York tendrá un día de gran expectativa este viernes, ya que la empresa de exploración espacial de Elon Musk, SpaceX, hace su debut en el mercado de acciones. “Se estima un precio de US$135 por acción —por 555,5 millones de acciones a cotizar, dando una valoración US$1,77 billones de base—, lo que la ubicaría desde el primer día entre las compañías más valiosas del mundo", había detallado un reporte de IOL.

En las primeras horas de cotización, la acción de SpaceX subió 20% y superó los US$160. Desde la Argentina se podrá acceder al papel en pesos a través de un cedear que lanzaron Banco Comafi y BYMA y que ya está disponible.