Estados Unidos de Pochettino y la Paraguay de Alfaro debutan en el Mundial 2026

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Se enfrentan este viernes por la primera fecha del Grupo D. Disfrútalo por Canal 7 de Santiago del Estero y el minuto a minuto por Somos Deporte y Diario Panorama.
Estados Unidos y Paraguay se medirán este viernes desde las 22:00 en Los Ángeles Stadium, en el marco de la primera fecha del Grupo D del Mundial 2026. El conjunto norteamericano intentará hacer valer su condición de local, mientras que los sudamericanos quieren arrancar con el pie derecho en su regreso a la máxima cita del fútbol. Disfrútalo por Canal 7 de Santiago del Estero y el minuto a minuto por Somos Deporte y Diariopanorama.com
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El seleccionado estadounidense logró su clasificación de manera automática por ser uno de los países anfitriones del torneo junto a México y Canadá. El equipo conducido por Mauricio Pochettino llega tras una preparación que incluyó una victoria por 3-2 sobre Senegal y una derrota por 2-1 frente a Alemania, dejando buenas sensaciones de cara al debut.
Por el lado de Paraguay, la ilusión es enorme. El conjunto dirigido por Gustavo Alfaro selló su clasificación tras una destacada recta final en las Eliminatorias Sudamericanas, donde acumuló nueve encuentros sin derrotas. Además, llega fortalecido luego de golear por 4-0 a Nicaragua en su único amistoso previo al Mundial. "Estamos preparados para luchar y ofrecer el corazón. Estamos preparados para dejar la piel, para honrar la memoria", expresó el entrenador argentino en la previa.
Matt Freese; Dante Freeman, Miles Robinson, Tim Ream, Antonee Robinson; Sergiño Dest, Tyler Adams, Weston McKennie, Malik Tillman, Christian Pulisic; Folarin Balogun.
DT: Mauricio Pochettino.
Orlando Gill; Juan Cáceres, Gustavo Gómez, Omar Alderete, Junior Alonso; Miguel Almirón, Andrés Cubas, Diego Gómez, Damián Bobadilla; Mauricio Magalhaes o Gustavo Caballero; Antonio Sanabria.
DT: Gustavo Alfaro.