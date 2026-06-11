Estados Unidos de Pochettino y la Paraguay de Alfaro debutan en el Mundial 2026

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Cobertura Especial

Mundial 2026
SANTIAGO DEL ESTERO | 12 JUN 2026 | 12º
Mundial 2026
Final Grupo A
Corea del Sur 2
Republica Checa 1
Finalizado
Final Grupo A
México 2
Sudáfrica 0
Finalizado
16:00 Grupo B
Canadá -
Bosnia Herzegovina -
12 / 06 / 2026
22:00 Grupo D
Estados Unidos -
Paraguay -
12 / 06 / 2026
16:00 Grupo B
Qatar -
Suiza -
13 / 06 / 2026
19:00 Grupo C
Brasil -
Marruecos -
13 / 06 / 2026
11 / 06 / 2026 Final Grupo A
México
2 - 0
Sudáfrica
11 / 06 / 2026 Final Grupo A
Corea del Sur
2 - 1
Republica Checa
12 / 06 / 2026 16:00 Grupo B
Canadá
vs
Bosnia Herzegovina
12 / 06 / 2026 22:00 Grupo D
Estados Unidos
vs
Paraguay
13 / 06 / 2026 16:00 Grupo B
Qatar
vs
Suiza
13 / 06 / 2026 19:00 Grupo C
Brasil
vs
Marruecos
13 / 06 / 2026 22:00 Grupo C
Haití
vs
Escocia
14 / 06 / 2026 01:00 Grupo D
Australia
vs
Turquía
14 / 06 / 2026 14:00 Grupo E
Alemania
vs
Curazao
14 / 06 / 2026 17:00 Grupo F
Países Bajos
vs
Japón
14 / 06 / 2026 20:00 Grupo E
Costa de Marfil
vs
Ecuador
14 / 06 / 2026 23:00 Grupo F
Suecia
vs
Túnez
15 / 06 / 2026 13:00 Grupo H
España
vs
Cabo Verde
15 / 06 / 2026 16:00 Grupo G
Bélgica
vs
Egipto
15 / 06 / 2026 19:00 Grupo H
Arabia Saudita
vs
Uruguay
15 / 06 / 2026 22:00 Grupo G
Irán
vs
Nueva Zelanda

Grupo A

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 México 1 1 0 0 2 0 2 3
2 Corea del Sur 1 1 0 0 2 1 1 3
3 Republica Checa 1 0 0 1 1 2 -1 0
4 Sudáfrica 1 0 0 1 0 2 -2 0

Grupo B

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Bosnia Herzegovina 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Canadá 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Qatar 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Suiza 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo C

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Brasil 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Escocia 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Haití 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Marruecos 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo D

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Australia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Estados Unidos 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Paraguay 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Turquía 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo E

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Alemania 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Costa de Marfil 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Curazao 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Ecuador 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo F

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Japón 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Países Bajos 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Suecia 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Túnez 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo G

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Bélgica 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Egipto 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Irán 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Nueva Zelanda 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo H

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Arabia Saudita 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Cabo Verde 0 0 0 0 0 0 0 0
3 España 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Uruguay 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo I

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Francia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Irak 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Noruega 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Senegal 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo J

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Argelia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Argentina 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Austria 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Jordania 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo K

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Colombia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Portugal 0 0 0 0 0 0 0 0
3 RD Congo 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Uzbekistán 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo L

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Croacia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Ghana 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Inglaterra 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Panamá 0 0 0 0 0 0 0 0
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Somos Deporte

Estados Unidos de Pochettino y la Paraguay de Alfaro debutan en el Mundial 2026

Se enfrentan este viernes por la primera fecha del Grupo D. Disfrútalo por Canal 7 de Santiago del Estero y el minuto a minuto por Somos Deporte y Diario Panorama.

Hoy 07:05

Estados Unidos y Paraguay se medirán este viernes desde las 22:00 en Los Ángeles Stadium, en el marco de la primera fecha del Grupo D del Mundial 2026. El conjunto norteamericano intentará hacer valer su condición de local, mientras que los sudamericanos quieren arrancar con el pie derecho en su regreso a la máxima cita del fútbol. Disfrútalo por Canal 7 de Santiago del Estero y el minuto a minuto por Somos Deporte y Diariopanorama.com

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El seleccionado estadounidense logró su clasificación de manera automática por ser uno de los países anfitriones del torneo junto a México y Canadá. El equipo conducido por Mauricio Pochettino llega tras una preparación que incluyó una victoria por 3-2 sobre Senegal y una derrota por 2-1 frente a Alemania, dejando buenas sensaciones de cara al debut.

Por el lado de Paraguay, la ilusión es enorme. El conjunto dirigido por Gustavo Alfaro selló su clasificación tras una destacada recta final en las Eliminatorias Sudamericanas, donde acumuló nueve encuentros sin derrotas. Además, llega fortalecido luego de golear por 4-0 a Nicaragua en su único amistoso previo al Mundial. "Estamos preparados para luchar y ofrecer el corazón. Estamos preparados para dejar la piel, para honrar la memoria", expresó el entrenador argentino en la previa.

Probable formación de Estados Unidos

Matt Freese; Dante Freeman, Miles Robinson, Tim Ream, Antonee Robinson; Sergiño Dest, Tyler Adams, Weston McKennie, Malik Tillman, Christian Pulisic; Folarin Balogun.
DT: Mauricio Pochettino.

Probable formación de Paraguay

Orlando Gill; Juan Cáceres, Gustavo Gómez, Omar Alderete, Junior Alonso; Miguel Almirón, Andrés Cubas, Diego Gómez, Damián Bobadilla; Mauricio Magalhaes o Gustavo Caballero; Antonio Sanabria.
DT: Gustavo Alfaro.

Datos del partido

  • Partido: Estados Unidos vs. Paraguay
  • Competencia: Mundial 2026
  • Fecha: Viernes
  • Hora: 22:00
  • Estadio: Los Ángeles Stadium
  • TV: Telefe
  • Árbitro: Danny Makkelie
  • VAR: Carlos del Cerro Grande.

TEMAS Mundial 2026
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