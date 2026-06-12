Nueve jugadores de la Selección Argentina llevarán distinciones especiales en el Mundial

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Mundial 2026
SANTIAGO DEL ESTERO | 12 JUN 2026 | 17º
Mundial 2026
FINALIZADO Grupo B
Canadá 1
Bosnia Herzegovina 1
FINALIZADO
FINALIZADO Grupo A
Corea del Sur 2
Republica Checa 1
FINALIZADO
22:00 Grupo D
Estados Unidos -
Paraguay -
12 / 06 / 2026
16:00 Grupo B
Qatar -
Suiza -
13 / 06 / 2026
19:00 Grupo C
Brasil -
Marruecos -
13 / 06 / 2026
22:00 Grupo C
Haití -
Escocia -
13 / 06 / 2026
11 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo A
México
2 - 0
Sudáfrica
11 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo A
Corea del Sur
2 - 1
Republica Checa
12 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo B
Canadá
1 - 1
Bosnia Herzegovina
12 / 06 / 2026 22:00 Grupo D
Estados Unidos
vs
Paraguay
13 / 06 / 2026 16:00 Grupo B
Qatar
vs
Suiza
13 / 06 / 2026 19:00 Grupo C
Brasil
vs
Marruecos
13 / 06 / 2026 22:00 Grupo C
Haití
vs
Escocia
14 / 06 / 2026 01:00 Grupo D
Australia
vs
Turquía
14 / 06 / 2026 14:00 Grupo E
Alemania
vs
Curazao
14 / 06 / 2026 17:00 Grupo F
Países Bajos
vs
Japón
14 / 06 / 2026 20:00 Grupo E
Costa de Marfil
vs
Ecuador
14 / 06 / 2026 23:00 Grupo F
Suecia
vs
Túnez
15 / 06 / 2026 13:00 Grupo H
España
vs
Cabo Verde
15 / 06 / 2026 16:00 Grupo G
Bélgica
vs
Egipto
15 / 06 / 2026 19:00 Grupo H
Arabia Saudita
vs
Uruguay
15 / 06 / 2026 22:00 Grupo G
Irán
vs
Nueva Zelanda

Grupo A

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 México 1 1 0 0 2 0 2 3
2 Corea del Sur 1 1 0 0 2 1 1 3
3 Republica Checa 1 0 0 1 1 2 -1 0
4 Sudáfrica 1 0 0 1 0 2 -2 0

Grupo B

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Bosnia Herzegovina 1 0 1 0 1 1 0 1
2 Canadá 1 0 1 0 1 1 0 1
3 Qatar 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Suiza 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo C

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Brasil 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Escocia 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Haití 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Marruecos 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo D

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Australia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Estados Unidos 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Paraguay 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Turquía 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo E

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Alemania 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Costa de Marfil 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Curazao 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Ecuador 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo F

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Japón 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Países Bajos 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Suecia 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Túnez 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo G

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Bélgica 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Egipto 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Irán 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Nueva Zelanda 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo H

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Arabia Saudita 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Cabo Verde 0 0 0 0 0 0 0 0
3 España 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Uruguay 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo I

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Francia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Irak 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Noruega 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Senegal 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo J

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Argelia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Argentina 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Austria 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Jordania 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo K

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Colombia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Portugal 0 0 0 0 0 0 0 0
3 RD Congo 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Uzbekistán 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo L

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Croacia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Ghana 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Inglaterra 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Panamá 0 0 0 0 0 0 0 0
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Somos Deporte

Nueve jugadores de la Selección Argentina llevarán distinciones especiales en el Mundial

La FIFA incorporó insignias especiales para los futbolistas y también distinguirá a Lionel Messi.

Hoy 19:38
Messi festejo Argentina

El debut de la Selección Argentina en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 tendrá un detalle especial en la indumentaria. Además del tradicional parche de campeón que llevará todo el plantel, varios futbolistas de la Albiceleste lucirán insignias particulares creadas por la FIFA para esta edición del torneo.

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La nueva identificación estará destinada exclusivamente a los jugadores que disputen su primera Copa del Mundo. Se trata de un reconocimiento incorporado por el organismo rector como una de las innovaciones del certamen, con el objetivo de destacar uno de los momentos más importantes en la carrera de cualquier futbolista.

El parche se ubicará en la manga derecha de la camiseta, debajo del emblema oficial del Mundial. Allí podrá verse la imagen del trofeo junto a la inscripción “Debut FIFA World Cup”, reservada para quienes tengan su estreno absoluto en la competencia.

En el caso de la Selección Argentina, los futbolistas alcanzados por esta distinción son Juan Musso, Marcos Senesi, Facundo Medina, Valentín Barco, Nicolás González, Giuliano Simeone, Nicolás Paz y José Manuel López.

La utilización de esta insignia será única. Según estableció la FIFA, cada jugador podrá llevarla solamente en el partido que marque su debut efectivo en una Copa del Mundo.

De esta manera, si alguno de los mencionados suma minutos ante Argelia, el próximo martes, usará el parche en ese encuentro y ya no volverá a lucirlo en el resto del torneo. En cambio, quienes no ingresen en el estreno conservarán el derecho a utilizarlo cuando finalmente disputen su primer partido mundialista.

Además, la FIFA también distinguirá a los futbolistas con mayor recorrido en la historia de la Copa del Mundo. Aquellos que hayan participado en cinco o más ediciones recibirán otra insignia especial.

Ese reconocimiento alcanzará a figuras como Lionel Messi, Cristiano Ronaldo y Guillermo Ochoa. En el caso del capitán argentino, será un detalle histórico, ya que afrontará su sexto Mundial con la camiseta de la Albiceleste.

La medida forma parte de un acuerdo firmado con Topps para la producción de los álbumes oficiales desde el Mundial 2034, ya que estos parches también tendrán su versión como figuritas coleccionables.

Argentina debutará este martes frente a Argelia, por la primera fecha del grupo, en un partido que marcará el inicio de la defensa del título conseguido en Qatar.

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