Un domo inflable convertirá a Clodomira en el centro del universo

Este sábado, a partir de las 13 hasta las 19, las familias de Clodomira y sus alrededores podrán disfrutar de una experiencia divertida y enriquecedora en el Planetario Móvil de Estrella del Plata.

Hoy 20:57

Se trata de una propuesta educativa y recreativa que cuenta con el acompañamiento de la municipalidad con el objetivo de permitir a los chicos de la ciudad y toda su área de influencia compartir una forma diferente de aprender y conocer más sobre los misterios del cosmos, la era jurásica y las profundidades del mar.

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Precisamente, los creadores del planetario remarcaron que la idea surgió ante la necesidad de llevar a todo el país una experiencia a la cual se tiene acceso solamente en las grandes ciudades.

Actualmente existen varios domos recorriendo el país en simultáneo; se han visitado cientos de ciudades en todas las provincias argentinas llevando una propuesta que mezcla entretenimiento y conocimiento a los más pequeños.

El domo es una estructura inflable que se arma en pocos minutos. Adentro, las paredes y el techo desaparecen. En su lugar: proyecciones en 360 grados que envuelven por completo generando un efecto inmersivo que borra los límites entre el público y la imagen.

Las propuestas son tres: En Universo, el techo se abre y aparecen galaxias, nebulosas y planetas a escala. En Dinos, la tierra retrocede millones de años y los gigantes del período Jurásico ocupan el espacio y finalmente en Aventura Submarina el piso se convierte en el fondo del océano y las criaturas marinas nadan alrededor.