Marcelo Barbur confirmó que impulsarán una moción de censura contra Manuel Adorni en Diputados

El diputado nacional santiagueño adelantó en Radio Panorama que la oposición buscará interpelar al jefe de Gabinete por las presuntas irregularidades en su patrimonio.

Hoy 21:55

La oposición en la Cámara de Diputados avanzará con una ofensiva parlamentaria contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en medio de la polémica por sus declaraciones juradas patrimoniales y las investigaciones judiciales que enfrenta. Así lo confirmó el diputado nacional por Santiago del Estero, Marcelo Barbur, quien reveló que ya fue presentada una solicitud de sesión especial para el próximo 23 de junio con el objetivo de interpelar al funcionario y avanzar hacia una posible moción de censura.

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La iniciativa surge luego de que Adorni quedara en el centro de la escena política tras admitir que había omitido declarar bienes por alrededor de 500.000 dólares, situación que derivó en nuevas denuncias judiciales y pedidos de explicaciones por parte de distintos sectores de la oposición.

En diálogo con Radio Panorama, Barbur confirmó que es uno de los firmantes del pedido de sesión especial y explicó que el objetivo será exigir respuestas concretas sobre la situación patrimonial del funcionario.

"Estamos pidiendo una sesión especial para el 23 de junio. Vamos a pedir nuevamente un informe verbal al jefe de Gabinete y también un informe al Poder Ejecutivo sobre la situación patrimonial declarada por Adorni", señaló.

Interpelación y posible moción de censura

El legislador explicó que la oposición buscará avanzar mediante el mecanismo previsto en el artículo 101 de la Constitución Nacional, que habilita al Congreso a promover una moción de censura contra el jefe de Gabinete.

Según detalló, primero será necesaria la aprobación de la interpelación y luego el tratamiento de la moción de censura, para lo cual se requiere mayoría absoluta.

"Con 129 votos se puede aprobar el tratamiento de la moción de censura. Es una herramienta constitucional que permite remover al jefe de Gabinete", sostuvo.

Barbur remarcó que se trata de una facultad exclusiva respecto del jefe de Gabinete y aclaró que, a diferencia de otros funcionarios nacionales, su eventual remoción no requiere un juicio político tradicional.

Críticas a las explicaciones de Adorni

Durante la entrevista, el diputado cuestionó duramente las explicaciones brindadas por el funcionario respecto de su patrimonio y consideró que la situación se volvió insostenible.

"Se esperó un tiempo prudencial para que presentara la declaración jurada y terminó ocurriendo lo que decíamos: aparecieron más cosas que no estaban incluidas", afirmó.

Asimismo, señaló que las justificaciones conocidas públicamente no lograron despejar las dudas existentes sobre el origen y la declaración de los bienes.

"Hay descontento incluso entre los aliados"

Barbur también aseguró que el caso generó preocupación más allá de los bloques opositores y sostuvo que existe malestar en sectores que hasta ahora acompañaban al oficialismo.

"Notamos un clima de descontento total, incluso en sectores aliados y del macrismo. Hay una situación insostenible y, según los diálogos entre presidentes de bloque, habría consenso para avanzar", indicó.

No obstante, reconoció que el comportamiento final de los legisladores sólo podrá comprobarse al momento de la votación en el recinto.

Cuestionamientos al respaldo del Gobierno

El diputado también criticó el respaldo que el presidente Javier Milei mantiene hacia Adorni en medio de la controversia.

"El Ejecutivo viene respaldándolo desde el primer día y defendiendo lo indefendible. Yo creo que hasta ellos mismos se dan cuenta de que ya es insostenible", manifestó.

Incluso consideró que el propio Gobierno debería haber evaluado la posibilidad de una renuncia voluntaria para evitar un mayor desgaste institucional.

"Un presidente no puede llevar una situación a tal límite. Se tendría que haber analizado la posibilidad de que presentara la renuncia porque se está llevando puesto al propio gobierno", sostuvo.

"Hoy estamos hablando de Adorni cuando hay problemas más graves"

Sobre el final de la entrevista, Barbur lamentó que el debate político esté concentrado en la situación del jefe de Gabinete mientras persisten problemas económicos y sociales que afectan a la población.

"La microeconomía está totalmente derrumbada, cae el consumo, cae el empleo y aumentan las tarifas. Hoy estamos hablando de Adorni cuando hay situaciones mucho más graves que afectan a la gente. Es una burla", concluyó.

El pedido de sesión especial será tratado el próximo 23 de junio y marcará un nuevo capítulo en la crisis política que atraviesa Manuel Adorni, cuya situación patrimonial continúa bajo la lupa de la Justicia y del Congreso.