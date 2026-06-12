Sumampa habilitó una nueva calle adoquinada y mejora la circulación en un sector clave de la ciudad

Se trata de la calle Sarmiento, en el tramo comprendido entre Farías de Saa y 27 de Abril. La obra era un viejo anhelo de los habitantes del sector y ya quedó habilitada para la circulación.

Hoy 21:39

La Municipalidad de Sumampa dejó oficialmente habilitada este viernes la nueva calle adoquinada Sarmiento, en el tramo comprendido entre Farías de Saa y 27 de Abril, una obra que fue ejecutada con el acompañamiento y la participación de los vecinos del lugar.

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La inauguración representa una mejora significativa para la circulación vehicular y peatonal en la zona, además de aportar mayor seguridad y mejores condiciones de transitabilidad para quienes viven en el sector.

Desde el municipio destacaron el trabajo articulado entre la comuna y los vecinos, remarcando que la concreción de la obra fue posible gracias al esfuerzo conjunto y al compromiso compartido para seguir mejorando la infraestructura urbana de la ciudad.

"Municipio y vecinos trabajando juntos por una ciudad que sigue creciendo", expresaron durante la habilitación de la nueva arteria.

Asimismo, señalaron que la pavimentación con adoquines de la calle Sarmiento era una obra largamente esperada por los habitantes del barrio y que su finalización constituye una respuesta concreta a una demanda histórica de la comunidad.

Con esta intervención, Sumampa continúa avanzando en obras destinadas a optimizar la calidad de vida de los vecinos y fortalecer el desarrollo urbano de la ciudad.