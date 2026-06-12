Caso Mariana Ibáñez: la querella insiste con una imputación más grave y pide investigar a posibles acompañantes

Santiago Ibáñez, su hermano, la recordó con emoción y los abogados reclamaron profundizar la investigación. Además, pidieron que se avance sobre la posible participación de acompañantes que habrían estado con el conductor imputado.

Hoy 21:48

A pocos días de cumplirse una semana de la muerte de Mariana Lourdes Ibáñez, la joven de 26 años que falleció tras ser atropellada en avenida Belgrano, su familia volvió a pedir justicia y reclamó que la causa avance con una calificación más grave para el conductor detenido, Nahuel Ferreyra.

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En una entrevista brindada a Noticiero 7, Santiago Ibáñez, hermano de la víctima, recordó a Mariana y destacó la necesidad de mantener viva su memoria a través de las redes sociales creadas por la familia bajo el nombre “No olvidemos a Mariana”.

“Queremos visibilizar lo que ha sido Mariana en vida, lo que realmente mi hermana hacía y quién nos ha dejado”, expresó.

Santiago señaló que la intención de la familia es mostrar quién era Mariana más allá del hecho trágico que terminó con su vida. En ese sentido, la describió como una persona comprometida con su trabajo, su familia y sus afectos.

“No solamente hemos perdido una hermana, una hija, una nieta, una prima, una sobrina, sino también hemos perdido una gran compañera dentro de su trabajo”, afirmó.

Con emoción, también compartió uno de los recuerdos que más atesora junto a ella. Explicó que Mariana era quien más lo impulsaba a seguir practicando básquet, acompañándolo y alentándolo constantemente.

“Siempre me decía que era mi representante. Me acompañaba a los partidos y me decía qué había hecho bien o mal. Recordarla de esa manera es muy lindo”, recordó.

“Mi hermana podría haber estado con vida”

Durante la entrevista, el hermano de Mariana también cuestionó la conducta del conductor imputado tras el siniestro fatal.

“No solamente tolerancia cero, sino que uno también cuando tiene un accidente o ha cometido un error debe hacerse cargo. Mi hermana podría haber estado con vida, la podría haber ayudado, pero él tomó la decisión de irse”, sostuvo.

Por su parte, los abogados querellantes Sol Herrera y Javier Leiva ratificaron que buscarán que la causa sea investigada bajo la figura de homicidio simple con dolo eventual, al considerar que existen elementos que agravan la responsabilidad penal del acusado.

Herrera explicó que la investigación continúa incorporando pruebas y testimonios de manera permanente y confirmó que ya fue notificada la realización de nuevas pericias sobre los vehículos involucrados.

“Es una causa que está en constante movimiento. Se están incorporando más testigos y más testimonios. Vamos a estar presentes en las pericias para controlar que todo se haga de manera correcta”, indicó.

La investigación sobre posibles acompañantes

La letrada también se refirió a las versiones que señalan que Ferreyra no habría estado solo al momento del hecho.

Según explicó, esa información surgió a partir de testimonios y mensajes recibidos por el estudio jurídico, por lo que solicitarán que la Fiscalía profundice las averiguaciones para determinar si existieron otras personas involucradas.

“Vamos a pedir que se investigue bien a todas estas supuestas personas involucradas, porque si no hablan y guardan silencio, terminan siendo cómplices de una muerte que tiene a una familia totalmente devastada”, manifestó.

En la misma línea, pidió a quienes puedan aportar información que se presenten ante la Justicia para colaborar con el esclarecimiento del caso.

“Vamos a demostrar quién era Mariana”

A su turno, el abogado Javier Leiva cuestionó la estrategia defensiva que, según consideró, busca mejorar la imagen pública del imputado.

“Con todo lo que estamos investigando vamos a voltear de cuajo el tema de la humanización de Nahuel Ferreyra, porque aquí el único ángel que estaba en la tierra era Mariana, que hoy está en el cielo”, expresó.

El letrado remarcó que, según la postura de la querella, las circunstancias del hecho justifican una imputación más grave que la actualmente analizada y aseguró que trabajarán para demostrarlo con pruebas.

“Vamos a pedir que se profundice la investigación y que la causa avance como homicidio simple con dolo eventual. Lo único que esperamos de la Justicia es que analice profundamente todo esto y que prospere la verdad”, concluyó.

Mientras la investigación avanza y se incorporan nuevas medidas probatorias, la familia de Mariana continúa reclamando justicia y mantiene viva la memoria de la joven a través de distintas iniciativas impulsadas en redes sociales.