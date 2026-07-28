Joven de 15 años desaparecida en Jujuy, buscan información urgente

Wanda Nara Estefanía, una joven de 15 años, se encuentra desaparecida desde ayer en Jujuy y se solicita la colaboración de la comunidad para su localización.

Hoy 02:11

Las autoridades están en la búsqueda activa de Wanda Nara Estefanía, una joven de 15 años que desapareció del barrio Coronel Arias en nuestra ciudad de Jujuy. Su desaparición fue reportada el día de ayer, generando preocupación entre familiares y amigos.

Wanda es descrita como una joven de tez trigueña, de contextura delgada, con pelo lacio largo y oscuro, y un flequillo característico. Sin embargo, se desconoce la vestimenta que llevaba en el momento de su última aparición.

Las autoridades piden a la comunidad que si tienen información sobre su paradero, se comuniquen de inmediato al número de emergencia 911. También se puede acudir a la Seccional más cercana o enviar datos a través de WhatsApp a los números 3886828607 y 3886860239.

El caso ha llamado la atención de los medios locales y la sociedad civil, quienes están organizando esfuerzos de búsqueda y difusión para localizar a Wanda lo antes posible.

Se solicita a los ciudadanos que mantengan la calma y colaboren con las fuerzas de seguridad, proporcionando cualquier información relevante que pueda ayudar en la búsqueda de la joven.

Las autoridades reiteran que la colaboración de la ciudadanía es fundamental en este tipo de situaciones, donde el tiempo es esencial para asegurar el regreso de personas desaparecidas.