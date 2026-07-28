Tom Holland sorprendió al hablar de Lionel Messi: "Es el mejor futbolista de todos los tiempos"

El actor británico contó cómo fue trabajar junto al capitán argentino en una campaña de Spider-Man y reveló una confesión inesperada sobre su admiración por el campeón del mundo.

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Tom Holland sorprendió a sus seguidores al revelar detalles de su experiencia trabajando junto a Lionel Messi y no escatimó elogios para el capitán de la Selección argentina, a quien definió como “el mejor futbolista de todos los tiempos”.

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El protagonista de la nueva saga de Spider-Man recordó cómo fue compartir un proyecto con el astro rosarino durante la campaña promocional de "Spider-Man: Brand New Day" y aseguró que la presencia del campeón del mundo fue uno de los momentos más destacados de la producción.

"Es el mejor de todos", expresó Holland al referirse a Messi, dejando en claro la admiración que siente por el futbolista argentino y el impacto que tuvo su participación en el proyecto.

La sorpresa de Tom Holland por trabajar con Messi

Durante la entrevista, el actor británico contó que le llamó especialmente la atención que Messi aceptara formar parte de una campaña relacionada con el universo de Marvel, ya que el futbolista no suele participar habitualmente en producciones de este tipo.

Para Holland, la aparición del capitán argentino significó un gran atractivo para la película y permitió unir dos mundos con millones de seguidores: el cine de superhéroes y el fútbol internacional.

La participación de Messi junto al personaje de Peter Parker en el adelanto de Spider-Man: Brand New Day rápidamente se volvió viral en redes sociales. Las imágenes generaron una enorme repercusión y se transformaron en uno de los lanzamientos promocionales más comentados.

La inesperada confesión sobre su “superhéroe” favorito

Pero la admiración de Tom Holland por Messi no quedó solamente en los elogios profesionales. En otra entrevista, el actor fue consultado sobre cuál había sido su verdadero superhéroe durante su infancia y su respuesta sorprendió a todos.

Lejos de mencionar a un personaje de Marvel o de los cómics, Holland respondió entre risas: “Messi”.

La declaración rápidamente se viralizó y generó reacciones entre fanáticos del cine y del fútbol, quienes destacaron la admiración del actor por el delantero argentino y su reconocimiento hacia una de las máximas figuras de la historia del deporte.