Bomberos rescatan a un perrito atrapado en Salta tras romper una pared

En Salta, bomberos voluntarios lograron rescatar a un perrito de dos meses atrapado entre dos paredes en el barrio Lugones tras recibir el alerta de sus propietarios.

Hoy 01:20

Un perrito de dos meses quedó atrapado entre dos paredes en el barrio Lugones de la zona norte de Salta. Este incidente fue reportado por los propietarios del animal, quienes solicitaron ayuda inmediata.

Los bomberos voluntarios de Campo Castañares fueron los encargados de llevar a cabo el rescate. Al llegar al lugar, los rescatistas evaluaron la situación y determinaron que para liberar al animal era necesario romper parte de la pared.

El pequeño perrito, que responde al nombre de Apolo, se encontraba asustado y en una posición comprometida. Los bomberos trabajaron con rapidez y precisión para minimizar el riesgo de daño al animal durante el proceso de extracción.

“Se logró exitosamente la extracción”, afirmaron desde el cuerpo de bomberos, destacando el esfuerzo coordinado de su equipo en la operación. Este tipo de rescates requiere no solo habilidad técnica, sino también una gran dosis de empatía hacia los animales.

El rescate de Apolo ha generado una gran respuesta positiva de la comunidad local, quienes valoran la rápida actuación de los bomberos. Este evento resalta la importancia de la intervención oportuna en situaciones de emergencia que involucran a mascotas.

Los propietarios de Apolo expresaron su agradecimiento a los bomberos, quienes demostraron su compromiso con el bienestar animal. Este incidente sirve como recordatorio de la necesidad de estar atentos a la seguridad de nuestras mascotas y actuar de inmediato ante cualquier incidente.