Prisión preventiva para hombre acusado de homicidio en Tucumán

Un hombre de 59 años permanecerá en prisión preventiva por dos meses más tras ser acusado de homicidio en Concepción, mientras que una mujer trans de 45 años enfrentará medidas de coerción de menor intensidad.

Hoy 01:18

El día lunes 27 de julio se llevó a cabo una audiencia judicial relacionada con el caso de homicidio en Concepción, donde un hombre de 59 años continuará bajo prisión preventiva por un período adicional de dos meses.

La audiencia tuvo como objetivo solicitar la prórroga de las medidas de coerción aplicadas a los imputados en el crimen de Kevin Avellaneda, un joven de 22 años cuyo cuerpo fue encontrado sin vida en diciembre del año pasado.

Durante la audiencia, la auxiliar de fiscal Gabriela Ghilardi, representando a la Unidad Fiscal Especializada en Homicidios, ratificó la acusación de homicidio simple contra ambos imputados, tal como establece la teoría del caso del Ministerio Fiscal (MPF).

Según la investigación, el incidente ocurrió el 26 de diciembre, cuando el acusado, al volante de un Chevrolet Corsa, recogió a la víctima y a la mujer trans, dirigiéndose hacia un callejón cercano al Corona Golf Club.

Allí, una discusión entre el conductor y Kevin Avellaneda resultó en un ataque con un arma blanca, que causó la muerte del joven debido a un shock hipovolémico por una herida profunda en el muslo derecho, según la autopsia.

El MPF argumentó que existen elementos de convicción suficientes para mantener la prisión preventiva, destacando riesgos de fuga y posible entorpecimiento de la investigación.

Además, la Fiscalía destacó la necesidad de analizar la evidencia fílmica relacionada con el caso, solicitando así una prórroga de tres meses, aunque el juez decidió otorgar solo dos meses de prisión preventiva al principal acusado.