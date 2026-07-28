Martita Fort renovó su imagen y sorprendió con un cambio de look que generó furor en redes

La influencer pasó por la peluquería luego de varios comentarios de sus seguidores sobre su cabello y mostró el resultado con una serie de fotos que recibieron miles de elogios.

Hoy 00:45

Martita Fort volvió a ser noticia en redes sociales, esta vez por un cambio de look que rápidamente llamó la atención de sus seguidores. La influencer compartió imágenes del resultado tras pasar por la peluquería y recibió una gran cantidad de comentarios positivos.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Durante las últimas semanas, la hija de Ricardo Fort estuvo en Estados Unidos realizando la cobertura del Mundial 2026, una experiencia que compartió con sus seguidores a través de Instagram. En sus publicaciones mostró distintos momentos del viaje, desde actividades laborales hasta salidas, entrenamientos y paseos.

Sin embargo, varios usuarios comenzaron a señalar el estado de su cabello y le recomendaron realizarse un tratamiento. Finalmente, Martita decidió escuchar las sugerencias y renovó su imagen.

"¿Tanto me decían que vaya a la pelu? Bueno, hicieron esto", escribió la influencer junto a las imágenes, en las que arrobó a los profesionales encargados del trabajo de color y nutrición capilar.

El cambio no pasó desapercibido entre sus más de un millón y medio de seguidores, quienes rápidamente reaccionaron con elogios hacia su nueva apariencia.

“Por favor, sos un sueño”, “Diosa”, “Preciosa” y “Qué mujer” fueron algunos de los mensajes que se repitieron entre los comentarios de la publicación.

El reproche de Marta Fort a su hermano Felipe por su nueva relación

En paralelo, la familia Fort volvió a estar en el centro de la atención luego de que Felipe Fort sorprendiera al presentar oficialmente a su nueva novia en redes sociales.

El joven empresario compartió un álbum de fotos de sus vacaciones en España, donde se lo ve junto a su pareja disfrutando de distintos momentos juntos. La primera imagen del carrusel muestra a Felipe abrazado a la joven, quien sostiene un ramo de rosas rojas.

Además, publicó un video en el que ambos aparecen caminando de la mano durante un recorrido en auto y otras postales de su estadía en Europa.

Pero el detalle que más llamó la atención fue la reacción de su hermana Marta, quien dejó un comentario inesperado en la publicación.

“Me enteré igual que ustedes”, escribió la influencer, dando a entender que conoció la noticia al mismo tiempo que los seguidores de Felipe y que su hermano no le había contado previamente sobre la relación.

El comentario rápidamente generó repercusión entre los usuarios, que destacaron la particular reacción de Marta y la complicidad habitual entre los hermanos.