Mini veranito en Santiago del Estero: la temperatura seguirá subiendo y rondaría los 25 grados este martes 28 de julio del 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada con condiciones agradables, cielo despejado y marcas térmicas poco habituales para fines de julio en la provincia.

Hoy 02:05

Santiago del Estero continuará atravesando una seguidilla de días con temperaturas más elevadas de lo habitual para esta época del año. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este martes 28 de julio se presentará con un clima agradable, cielo mayormente despejado y una máxima que alcanzará los 25 grados.

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De acuerdo con los datos oficiales, la jornada comenzará con una temperatura mínima de 15 grados, una marca que se ubica por encima de los registros habituales de pleno invierno. Con el paso de las horas, el termómetro irá en ascenso hasta llegar a los 25 grados durante la tarde.

El cielo permanecerá despejado durante gran parte del día, lo que permitirá una jornada soleada y con buenas condiciones para realizar actividades al aire libre.

En cuanto a la humedad, el porcentaje rondará el 70%, aunque no se prevé la llegada de precipitaciones. El SMN mantiene en 0% la probabilidad de lluvias para la provincia durante este martes.

Este escenario forma parte de un período de temperaturas más templadas que se viene registrando en Santiago del Estero, con jornadas que se asemejan a un pequeño "veranito" en pleno invierno, antes de que puedan retornar las marcas térmicas más habituales para la región.