Detención de cuidacoches extorsionadores en Resistencia durante la Bienal

La Policía del Chaco detuvo a tres cuidacoches extorsionadores durante la Bienal Internacional de Esculturas 2026 en Resistencia, exigiendo hasta 30 mil pesos por vehículo.

Hoy 03:15

El operativo policial se llevó a cabo en las inmediaciones del Domo del Centenario durante la Bienal Internacional de Esculturas 2026, un evento que convocó a más de 95 mil personas. Los agentes actuaron tras recibir denuncias sobre cuidacoches que estaban exigiendo pagos elevados a los automovilistas.

La intervención se produjo alrededor de las 22.30 en la intersección de las calles Liniers y Gerardo Varela, donde tres hombres fueron demorados tras ser señalados como responsables de provocar desórdenes y exigir hasta 30 mil pesos por vehículo para permitir el estacionamiento en la zona.

El jefe de la Policía del Chaco, Fernando Romero, destacó la gravedad de la situación, al afirmar que se trataba de “trapitos agresivos y extorsionadores” que cobraban $30.000 por auto.

Según el parte oficial, los efectivos observaron a estos hombres causando desórdenes en la vía pública, lo que llevó a su identificación y traslado para continuar con las actuaciones correspondientes.

Los tres hombres fueron identificados por sus iniciales: G. R. L., de 28 años; M. A. S., de 30; y A. E. G., de 31. Uno de ellos, M. A. S., tenía un pedido activo de comparendo, relacionado con una denuncia por supuesto abuso sexual.

Durante la verificación de antecedentes, se constató que el pedido estaba vigente desde diciembre de 2024, lo que no implica una condena, pero sí la obligación de presentarse ante la autoridad judicial correspondiente.

Los tres detenidos fueron examinados en la División Medicina Legal y luego trasladados a la Comisaría Duodécima de Resistencia, donde quedaron a disposición de las autoridades para las actuaciones legales pertinentes. Este procedimiento es parte de un operativo especial que incluye controles vehiculares y recorridas en los sectores de estacionamiento.