En vivo: Sarmiento visita a Juventud Antoniana con la misión de extender su gran momento en el Federal A

El conjunto bandeño llega en racha, con cuatro victorias consecutivas, y buscará seguir escalando posiciones.
Sarmiento de La Banda afrontará este viernes un nuevo compromiso clave en el Torneo Federal A 2026 cuando visite desde las 22 horas a Juventud Antoniana de Salta, en un encuentro correspondiente a la 13ª fecha de la Zona 2. El elenco bandeño atraviesa un gran presente y buscará prolongar su buen momento lejos de casa.
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