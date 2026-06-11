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SANTIAGO DEL ESTERO | 12 JUN 2026 | 15º
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En vivo: Sarmiento visita a Juventud Antoniana con la misión de extender su gran momento en el Federal A

El conjunto bandeño llega en racha, con cuatro victorias consecutivas, y buscará seguir escalando posiciones.

Hoy 23:02
Sarmiento formación

Sarmiento de La Banda afrontará este viernes un nuevo compromiso clave en el Torneo Federal A 2026 cuando visite desde las 22 horas a Juventud Antoniana de Salta, en un encuentro correspondiente a la 13ª fecha de la Zona 2. El elenco bandeño atraviesa un gran presente y buscará prolongar su buen momento lejos de casa.

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TEMAS Club Atlético Sarmiento Torneo Federal A
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