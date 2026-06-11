En vivo: Estados Unidos de Pochettino y la Paraguay de Alfaro debutan en el Mundial 2026

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|-2
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|Equipo
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|DG
|Pts
|1
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|1
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|1
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|1
|1
|0
|1
|2
|
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|3
|
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4
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|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
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|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|DG
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|4
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|P
|GF
|GC
|DG
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|0
|2
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|0
|0
|0
|3
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|0
|0
|0
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|4
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|GC
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|0
|3
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|0
|0
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|4
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|2
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|GC
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|0
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|3
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|G
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|GF
|GC
|DG
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Se enfrentan este viernes por la primera fecha del Grupo D. Disfrútalo por Canal 7 de Santiago del Estero y el minuto a minuto por Somos Deporte y Diario Panorama.
Estados Unidos y Paraguay se medirán este viernes desde las 22:00 en Los Ángeles Stadium, en el marco de la primera fecha del Grupo D del Mundial 2026. El conjunto norteamericano intentará hacer valer su condición de local, mientras que los sudamericanos quieren arrancar con el pie derecho en su regreso a la máxima cita del fútbol. Disfrútalo por Canal 7 de Santiago del Estero y el minuto a minuto por Somos Deporte y Diariopanorama.com
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