La intendente Fuentes recibió a la comitiva del Congreso Nacional de FEARAB Argentina

El encuentro se realizó en el Salón de Acuerdos de la Municipalidad de la Capital, en el marco de una visita protocolar a la Madre de Ciudades.

Hoy 21:27

La intendente de la Capital, Ing. Norma Fuentes, recibió en el Salón de Acuerdos municipal a la comitiva que participa del V Congreso Nacional de FEARAB Argentina, durante una visita protocolar realizada a la Municipalidad de la Capital.

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Del encuentro participaron el representante palestino en Argentina, Riyad Alhalabi; el presidente de FEARAB América, Zaid Alhamad; el presidente de FEARAB Argentina, Eden Habel Sapag; y otros integrantes de entidades palestinas y árabes.

Durante la recepción, la jefa comunal agradeció la visita a la Madre de Ciudades y destacó la calidez con la que Santiago del Estero recibe a quienes llegan a la provincia. En ese sentido, remarcó que la ciudad se caracteriza por ser un lugar de encuentro.

Por su parte, el diplomático resaltó el vínculo del pueblo santiagueño con la cultura árabe, reflejado especialmente en sus costumbres y en la gastronomía.

Fuentes estuvo acompañada por el secretario de Gobierno, Walter Medina Salomón; la secretaria de Economía, Anabel Arce; la secretaria de Obras Públicas, Rosa Allalla; y el subsecretario de Economía, Francisco Zamora.