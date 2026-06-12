La intendente Fuentes participó del Foro de Economías Regionales

El evento se llevó a cabo en las instalaciones del Forum y contó con la presencia de autoridades provinciales y el preseidente de la Cámara Argentina de Economías Regionales.

Hoy 21:13

La intendente, Ing. Norma Fuentes, asistió al acto de apertura del 1.° Foro de Economías Regionales de la República Argentina, organizado por la Cámara Argentina de Economías Regionales (ACREArg), que estuvo encabezado por el gobernador, Elías Suárez, y el presidente de dicha institución, Pablo Rico.

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También participaron del evento los senadores Gerardo Zamora, José Emilio Neder, Sergio Uñac, Juan Manzur, Eduardo "Wado" de Pedro y Guillermo Andrada; el gobernador de Catamarca, Raúl Jalil; entre otras autoridades y representantes de los sectores público y privado de todo el país.

Además asistió a las exposiciones que se desarrollaron en el Forum.

La intendente Fuentes estuvo acompañada por el secretario de Coordinación de Gabinete, Mario Benavente, y el subsecretario de Economía, Francisco Zamora.

El encuentro reunió a los actores involucrados en el entramado productivo agroalimentario argentino y en la internacionalización de empresas, con el objetivo de debatir los desafíos y oportunidades de las economías regionales, promoviendo el agregado de valor, la competitividad y la inserción de los productos argentinos en los mercados internacionales.