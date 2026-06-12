Norma Fuentes participó de la jornada de concientización por el Día Mundial contra el trabajo infantil

Las actividades por la fecha fueron organizadas por la Secretaría de Trabajo de la Provincia y realizadas en Plaza Libertad.

Hoy 21:16

En el marco del Día Mundial contra el Trabajo Infantil, la intendente, Ing. Norma Fuentes, asistió a una jornada de concientización destinada a promover la protección integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes, organizada por la Secretaría de Trabajo de la provincia.

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La actividad, realizada en la Plaza Libertad, contó además con la participación del secretario de Coordinación, Mario Benavente; el secretario de Gobierno, Walter Medina Salomón; funcionarios provinciales, diputados y concejales, así como representantes de instituciones educativas, organizaciones sociales y miembros de la comunidad.

Durante la jornada se desarrollaron diversas propuestas informativas y educativas orientadas a sensibilizar sobre las consecuencias del trabajo infantil y la importancia de garantizar el acceso a la educación, la recreación y un desarrollo pleno para la niñez.