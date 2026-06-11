Sarmiento visita a Juventud Antoniana con la misión de extender su gran momento en el Federal A

El conjunto bandeño llega en racha, con cuatro victorias consecutivas, y buscará seguir escalando posiciones.

Hoy 07:06

Sarmiento de La Banda afrontará este viernes un nuevo compromiso clave en el Torneo Federal A 2026 cuando visite desde las 22 horas a Juventud Antoniana de Salta, en un encuentro correspondiente a la 13ª fecha de la Zona 2. El elenco bandeño atraviesa un gran presente y buscará prolongar su buen momento lejos de casa.

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El Profe llega en su mejor etapa dentro de la competencia. Acumula cuatro triunfos consecutivos y viene de imponerse por 2 a 0 ante Sol de América en el Estadio Ciudad de La Banda, resultado que le permitió alcanzar las 15 unidades en el certamen. Hasta el momento suma cuatro victorias, tres empates y cuatro derrotas, números que lo mantienen en la pelea dentro de una zona muy pareja.

Por su parte, Juventud Antoniana ocupa el quinto lugar con 14 puntos, producto de cuatro victorias, dos empates y cuatro derrotas. El conjunto salteño tuvo descanso en la fecha 12, mientras que en su última presentación cayó por 1 a 0 frente a Sol de América, por lo que intentará recuperarse ante su público y volver a la senda del triunfo.

La terna arbitral

El encargado de impartir justicia será Leandro Andrés Sosa Abrile, de la localidad cordobesa de Pascanas. Estará acompañado por los asistentes Matías Ezequiel Balmaceda, de Río Tercero, y Hugo Fleitas, de Rosario. En tanto, Bruno Cejas, también de Rosario, será el cuarto árbitro del encuentro.

Con realidades similares y separados por apenas un punto en la tabla, Juventud Antoniana y Sarmiento de La Banda protagonizarán un duelo de gran importancia para sus aspiraciones en la Zona 2, en una noche que promete emociones en territorio salteño.