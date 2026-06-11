La oposición pidió una sesión especial en Diputados para interpelar a Manuel Adorni

El temario incluye cinco pedidos de interpelación contra el jefe de Gabinete, en medio de los cuestionamientos por su declaración jurada patrimonial.

Hoy 21:00

La oposición logró dar un paso clave en su estrategia de control al oficialismo y convocó formalmente a una sesión especial en la Cámara de Diputados para el próximo martes 23 de junio.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El temario acordado incluye cinco pedidos de interpelación dirigidos al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en medio de los cuestionamientos políticos y judiciales por su declaración jurada patrimonial.

Las iniciativas apuntan a activar el mecanismo constitucional que podría derivar en un eventual voto de censura y su consecuente destitución, si se reunieran las mayorías necesarias en el Congreso.

Este instrumento de control parlamentario está previsto en el artículo 101 de la Constitución Nacional, que faculta al Congreso a remover al jefe de ministros si se alcanza la mayoría absoluta de los miembros de ambas cámaras, de manera sucesiva.

El procedimiento puede iniciarse tanto en el Senado como en Diputados y se habilita cuando se considera que el funcionario incurrió en actos, omisiones o conductas graves que comprometen su responsabilidad ante el Poder Legislativo.

En este caso, los pedidos de interpelación contra Adorni se dan en un contexto de creciente tensión política, luego de que el funcionario presentara su declaración jurada y quedara bajo la lupa por el origen de parte de su patrimonio.

La oposición busca que el jefe de Gabinete brinde explicaciones ante la Cámara baja y responda por las inconsistencias señaladas en torno a sus bienes, fondos declarados y rectificaciones patrimoniales.

La sesión especial prevista para el martes 23 de junio aparece así como un nuevo capítulo en la disputa entre el oficialismo y los bloques opositores, que intentan avanzar con herramientas parlamentarias de control sobre uno de los funcionarios más cercanos al presidente Javier Milei.