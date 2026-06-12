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SANTIAGO DEL ESTERO | 12 JUN 2026 | 13º
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El tiempo en Santiago del Estero para este viernes 12 de junio: cielo mayormente nublado y una máxima de 19°C

La temperatura mínima prevista será de 11°C, mientras que la máxima alcanzará los 19°C, configurando un día fresco durante las primeras horas de la mañana y agradable hacia la tarde.

Hoy 00:42

Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este viernes 12 de junio se presentará con cielo mayormente nublado en Santiago del Estero, aunque sin probabilidades de precipitaciones y con condiciones más estables que las registradas durante la jornada anterior.

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La temperatura mínima prevista será de 11°C, mientras que la máxima alcanzará los 19°C, configurando un día fresco durante las primeras horas de la mañana y agradable hacia la tarde.

En cuanto al viento, soplará desde los sectores noreste y norte, con velocidades que oscilarán entre los 13 y los 22 kilómetros por hora. Durante la madrugada podrían registrarse ráfagas de entre 42 y 50 kilómetros por hora.

Tras las condiciones inestables y las lluvias aisladas que marcaron el jueves, el pronóstico anticipa una mejora paulatina del tiempo para este viernes, dando inicio a un fin de semana con ambiente más agradable y temperaturas máximas que podrían llegar a los 23°C en la provincia.

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