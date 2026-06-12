El tiempo en Santiago del Estero para este viernes 12 de junio: cielo mayormente nublado y una máxima de 19°C

La temperatura mínima prevista será de 11°C, mientras que la máxima alcanzará los 19°C, configurando un día fresco durante las primeras horas de la mañana y agradable hacia la tarde.
Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este viernes 12 de junio se presentará con cielo mayormente nublado en Santiago del Estero, aunque sin probabilidades de precipitaciones y con condiciones más estables que las registradas durante la jornada anterior.
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La temperatura mínima prevista será de 11°C, mientras que la máxima alcanzará los 19°C, configurando un día fresco durante las primeras horas de la mañana y agradable hacia la tarde.
En cuanto al viento, soplará desde los sectores noreste y norte, con velocidades que oscilarán entre los 13 y los 22 kilómetros por hora. Durante la madrugada podrían registrarse ráfagas de entre 42 y 50 kilómetros por hora.
Tras las condiciones inestables y las lluvias aisladas que marcaron el jueves, el pronóstico anticipa una mejora paulatina del tiempo para este viernes, dando inicio a un fin de semana con ambiente más agradable y temperaturas máximas que podrían llegar a los 23°C en la provincia.