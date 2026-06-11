Desarticularon un punto de venta de drogas y detuvieron a un hombre

Fernández. Secuestraron cocaína y marihuana, dinero en efectivo, armas de fuego y elementos relacionados al fraccionamiento de sustancias.

Hoy 22:12

La Dirección General de Drogas Peligrosas realizó allanamientos simultáneos en tres domicilios contiguos de la ciudad de Fernández. Durante el operativo se secuestraron cocaína, marihuana, armas de fuego, dinero en efectivo y diversos elementos vinculados a la comercialización de estupefacientes.

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Como resultado de los procedimientos, los efectivos lograron secuestrar un total de 100 envoltorios de cocaína, entre ellos 98 dosis fraccionadas para su comercialización y 2 fracciones compactadas, con un peso total de 45,98 gramos.

Asimismo, fueron incautados 17 cigarrillos armados y 9 envoltorios con marihuana y semillas de cannabis. También se secuestraron $301.900 en efectivo, dinero que sería producto de la actividad ilícita investigada.

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Durante las requisas, los uniformados hallaron además un arma de fuego calibre 22, 15 cartuchos del mismo calibre y 2 cargadores; un arma calibre 20 con 12 cartuchos y un arma de fabricación casera. A ello se sumaron 9 teléfonos celulares, 3 tijeras y un picador, elementos habitualmente utilizados en las maniobras de fraccionamiento y comercialización de sustancias prohibidas.

Por disposición de la Justicia, un hombre de 25 años fue detenido y quedó a disposición de la causa.

Con este operativo, la Policía de la Provincia continúa intensificando los procedimientos contra el narcomenudeo en distintas localidades del interior santiagueño, con el objetivo de combatir la comercialización de drogas.