Un trágico accidente en Banda del Río Salí deja un motociclista fallecido

Este jueves, a primera hora, un accidente en Banda del Río Salí resultó en la muerte de un motociclista, generando un corte de tránsito en la zona.

Hoy 01:14

En las primeras horas del jueves 11 de junio, un accidente vial en Banda del Río Salí resultó en la muerte de un motociclista. Este lamentable suceso ocurrió cuando el hombre, que circulaba en moto, colisionó con un poste.

Las causas del siniestro están bajo investigación, y se ha determinado que las imágenes de las cámaras de seguridad serán cruciales para esclarecer los hechos. La Policía y el personal de seguridad de Banda del Río Salí se encuentran trabajando en la escena.

El accidente tuvo lugar en un punto crítico, a la salida de la rotonda que conecta la ruta 9 con el camino hacia San Andrés. Debido a la gravedad del incidente, el tramo ha sido cortado al tránsito, lo que ha generado importantes demoras en la circulación.

Las autoridades han señalado que el motociclista provenía de la zona de San Cayetano en dirección a Banda del Río Salí. La investigación se centra en la reconstrucción de los hechos para determinar las circunstancias exactas que llevaron al accidente.

El equipo de Criminalística se ha hecho presente en el lugar para realizar las indagaciones pertinentes. Se espera que los resultados de las pericias ayuden a deslindar responsabilidades y clarificar el contexto del trágico suceso.

La comunidad de Banda del Río Salí se encuentra conmovida por este hecho, que resalta la importancia de la seguridad vial y la necesidad de extremar precauciones en las vías de circulación. Las autoridades locales han reiterado su compromiso en la mejora de las condiciones de tránsito para evitar futuros accidentes.