Invitan a un seminario gratuito sobre producción y tecnología para streaming

El seminario, organizado por la UNSE, está destinado a estudiantes, comunicadores, creadores de contenido y público en general.

Hoy 18:31

La Universidad Nacional de Santiago del Estero (UNSE) realizará el próximo 17 de junio el Seminario de Streaming: Producción, Equipamiento y Operación Técnica, una propuesta gratuita destinada a estudiantes, comunicadores, creadores de contenido y público interesado en conocer el funcionamiento profesional de las transmisiones digitales.

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La actividad es organizada por la Licenciatura en Periodismo de la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y de la Salud, en el marco de su 10° aniversario, conjuntamente con la Subsecretaría de Comunicaciones de la UNSE y la empresa Pinnacle, firma con más de 30 años de trayectoria en el mercado de la televisión, la radio y, actualmente, en el desarrollo de soluciones tecnológicas para streaming y broadcasting.

El seminario se desarrollará el miércoles 17 de junio, a partir de las 16 horas, en el Paraninfo de la UNSE (Av. Belgrano Sur 1912), bajo la modalidad de taller teórico-práctico.

La propuesta busca acercar a los participantes al detrás de escena del ecosistema digital, brindando herramientas para comprender cómo se planifica, produce y opera una transmisión en vivo mediante equipamiento profesional.

Durante la jornada, los asistentes podrán conocer en funcionamiento cámaras, sistemas de audio, consolas, software y dispositivos utilizados en estudios de streaming, además de participar en experiencias prácticas vinculadas a la producción técnica de contenidos digitales.

Desde la organización destacaron que la capacitación está orientada a estudiantes de periodismo y comunicación, community managers, camarógrafos, operadores de radio, creadores de contenido y a todas aquellas personas interesadas en incorporar conocimientos sobre una industria que experimenta un crecimiento sostenido en los ámbitos de la comunicación, la educación y el entretenimiento.

La actividad será gratuita, aunque los cupos son limitados. Por ese motivo, los interesados deberán realizar una inscripción previa a través del formulario habilitado por la universidad.