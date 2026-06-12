Ingresar

Cobertura Especial

Mundial 2026

Cobertura especial

Mundial 2026

¡Ya comenzó!
INGRESAR Ver cobertura
SANTIAGO DEL ESTERO | 12 JUN 2026 | 17º
X
Locales

Invitan a un seminario gratuito sobre producción y tecnología para streaming

El seminario, organizado por la UNSE, está destinado a estudiantes, comunicadores, creadores de contenido y público en general.

Hoy 18:31

La Universidad Nacional de Santiago del Estero (UNSE) realizará el próximo 17 de junio el Seminario de Streaming: Producción, Equipamiento y Operación Técnica, una propuesta gratuita destinada a estudiantes, comunicadores, creadores de contenido y público interesado en conocer el funcionamiento profesional de las transmisiones digitales.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La actividad es organizada por la Licenciatura en Periodismo de la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y de la Salud, en el marco de su 10° aniversario, conjuntamente con la Subsecretaría de Comunicaciones de la UNSE y la empresa Pinnacle, firma con más de 30 años de trayectoria en el mercado de la televisión, la radio y, actualmente, en el desarrollo de soluciones tecnológicas para streaming y broadcasting.

El seminario se desarrollará el miércoles 17 de junio, a partir de las 16 horas, en el Paraninfo de la UNSE (Av. Belgrano Sur 1912), bajo la modalidad de taller teórico-práctico.

La propuesta busca acercar a los participantes al detrás de escena del ecosistema digital, brindando herramientas para comprender cómo se planifica, produce y opera una transmisión en vivo mediante equipamiento profesional.

Durante la jornada, los asistentes podrán conocer en funcionamiento cámaras, sistemas de audio, consolas, software y dispositivos utilizados en estudios de streaming, además de participar en experiencias prácticas vinculadas a la producción técnica de contenidos digitales.

Desde la organización destacaron que la capacitación está orientada a estudiantes de periodismo y comunicación, community managers, camarógrafos, operadores de radio, creadores de contenido y a todas aquellas personas interesadas en incorporar conocimientos sobre una industria que experimenta un crecimiento sostenido en los ámbitos de la comunicación, la educación y el entretenimiento.

La actividad será gratuita, aunque los cupos son limitados. Por ese motivo, los interesados deberán realizar una inscripción previa a través del formulario habilitado por la universidad.

Escaneá ya

ULTIMO MOMENTO

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Canadá y Bosnia repartieron puntos en sus debuts en el Mundial 2026
  2. 2. Estados Unidos de Pochettino y la Paraguay de Alfaro debutan en el Mundial 2026
  3. 3. EN VIVO: pasá la tarde junto a "Qué, no me has visto?" en Panorama Play
  4. 4. Franco Colapinto finalizó 15º en la FP2 del Gran Premio de Barcelona
  5. 5. "Se acostó a dormir mientras mi hermano estaba muerto al lado": el doloroso pedido de justicia de la familia de Ramón Roldán
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT