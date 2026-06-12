Gerardo Zamora participó del Foro de Economías Regionales y destacó el potencial exportador del Norte Grande

El senador nacional formó parte de un panel sobre las posibilidades de exportación en el marco del acuerdo Mercosur-Unión Europea, durante un encuentro que reunió a gobernadores, legisladores, empresarios y productores de todo el país.

Hoy 18:42

El senador nacional Gerardo Zamora participó este viernes del Primer Foro de Economías Regionales de la República Argentina, desarrollado en el Fórum de Santiago del Estero y organizado por la Cámara Argentina de Economías Regionales.

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El encuentro reunió a representantes de provincias, organismos nacionales, cámaras empresarias, productores e invitados especiales para debatir sobre los desafíos y oportunidades que enfrentan las economías regionales en el contexto actual.

Durante la jornada, Zamora integró un panel dedicado a analizar las posibilidades de exportación que podrían generarse a partir del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, un tema considerado estratégico para el desarrollo productivo de las provincias argentinas.

A través de sus redes sociales, el legislador agradeció la invitación cursada por los organizadores y destacó la importancia de promover espacios de diálogo orientados al crecimiento de los sectores productivos del país.

El foro contó con la presencia del gobernador Elías Suárez, además de autoridades provinciales, empresarios y referentes del sector productivo. También participaron el gobernador de Catamarca y presidente pro tempore del Norte Grande, Raúl Jalil, y los senadores nacionales Eduardo “Wado” de Pedro, Sergio Uñac, Juan Manzur y Guillermo Andrada.

La actividad puso el foco en la necesidad de fortalecer la competitividad de las economías regionales y ampliar las oportunidades de inserción en mercados internacionales, especialmente para las provincias del Norte Argentino, donde la producción agroindustrial y las actividades vinculadas a las cadenas de valor regionales representan un motor clave para el desarrollo económico.

El foro se consolidó como un espacio de intercambio entre el sector público y privado, con el objetivo de impulsar políticas y estrategias que permitan potenciar las exportaciones y generar nuevas oportunidades para las economías del interior del país.