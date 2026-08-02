Gabriela Ortiz: "Votamos para defender los derechos conquistados y seguir construyendo una ciudad más inclusiva"

La concejal emitió su voto en el marco de las elecciones municipales y destacó la importancia de defender los derechos conquistados, consolidar un Estado presente y fortalecer la autonomía municipal.

Hoy 16:06

En el marco de las elecciones municipales, la concejal Gabriela Ortiz destacó la importancia de la participación ciudadana y reafirmó su compromiso con la defensa de los derechos conquistados, la inclusión y la justicia social.

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"Hoy voto para defender los derechos conquistados y para seguir construyendo una ciudad con más inclusión, igualdad de oportunidades y justicia social. Creo profundamente en la importancia de un Estado presente, cercano a cada vecino y capaz de garantizar oportunidades para todos", expresó.

Asimismo, señaló que, en tiempos en los que muchas conquistas sociales son cuestionadas, resulta fundamental fortalecer las políticas públicas que promuevan el bienestar colectivo y el desarrollo de la comunidad.

"Queremos una ciudad que abrace nuestras diferencias, que impulse la participación ciudadana y que continúe trabajando por una sociedad más justa e inclusiva", afirmó.

Finalmente, Ortiz remarcó la necesidad de consolidar la autonomía municipal y el federalismo como herramientas esenciales para el crecimiento de las comunidades.

"Seguiremos trabajando para fortalecer nuestras instituciones y construir, entre todos, un futuro con más oportunidades, equidad y desarrollo para Santiago del Estero", concluyó.