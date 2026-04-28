Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 28 ABR 2026 | 18º
X
Policiales

Un Uber denunció en la garita del Puente Carretero que llevaba droga para un policía

El trabajador advirtió el contenido del envío y lo denunció ante las autoridades. La Fiscalía de Narcomenudeo investiga el caso.

Hoy 07:20

Un llamativo procedimiento se llevó a cabo en la garita de la rotonda del Puente Carretero, donde se logró el secuestro de droga que, según las primeras informaciones, tenía como destino un funcionario policial que se encontraba trabajando.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El hecho se registró cerca de las 22.30, cuando un joven que se desempeña como repartidor de Uber Moto se presentó ante los efectivos y alertó que estaba trasladando un paquete sospechoso que podría contener estupefacientes. El mismo debía ser entregado en otra garita policial.

Ante la advertencia, se dio intervención inmediata al personal de la Dirección General de Drogas Peligrosas, quienes realizaron las pruebas de campo correspondientes. El resultado fue positivo para cocaína, con un peso total de 4,75 gramos ocultos dentro de un paquete de cigarrillos.

Según se desprende de las actuaciones, el envío tenía como destino una dependencia policial, lo que generó un fuerte impacto en la investigación y abrió nuevas líneas para determinar responsabilidades y el origen de la sustancia.

El repartidor fue identificado y brindó testimonio sobre las circunstancias en las que recibió el paquete, aportando datos clave para avanzar en la causa. Su colaboración fue considerada fundamental para evitar que la droga llegara a destino.

Por disposición de la fiscal de Narcomenudeo, se procedió al secuestro inmediato de la sustancia, la recepción de declaración testimonial al involucrado y el inicio de las actuaciones correspondientes para esclarecer el hecho.

La investigación continúa en curso con el objetivo de identificar a los responsables del envío y determinar si existen vínculos con personal policial, en un caso que podría derivar en graves consecuencias judiciales.

ULTIMO MOMENTO

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Un Uber denunció en la garita del Puente Carretero que llevaba droga para un policía
  2. 2. Con clásicos imperdibles, así quedarían hoy los cruces de los playoffs del Torneo Apertura
  3. 3. Boca visita a Cruzeiro con la gran chance de encaminar la clasificación en la Libertadores
  4. 4. Desarticulan banda narco que operaba desde cárceles: cuatro detenidos, dos de ellos santiagueños
  5. 5. Quimilí: ingresaron al predio de la fundación Dignamente y causaron destrozos
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT