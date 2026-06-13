Un adolescente de 16 años fue apuñalado durante una violenta pelea en La Banda

La víctima sufrió una herida punzocortante en la espalda y tuvo que ser asistida en el CIS Banda. Investigan la participación de varios agresores.

Hoy 17:15

Un adolescente de 16 años resultó herido con un arma blanca durante una violenta gresca registrada en la noche del viernes en el barrio Villa Raquel, de la ciudad de La Banda.

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El episodio ocurrió alrededor de las 22.30, en inmediaciones de Camino al Vivero y Héctor Soria, donde, por causas que se investigan, se produjo una pelea entre varios hombres.

La víctima fue identificada como Sergio S.R., domiciliado en el barrio Central Argentino. Según relató a los efectivos policiales, en medio de la confrontación uno de los participantes lo atacó con un cuchillo, provocándole una lesión.

Tras el hecho, el menor fue trasladado al Centro Integral de Salud Banda (CISB), donde fue examinado por el médico Exequiel Farrera, quien constató una herida punzocortante en la zona dorsal izquierda.

El profesional dispuso curaciones y estudios complementarios, determinando que el paciente se encontraba estable y fuera de peligro. Posteriormente, la médica policial Adelina Sauco diagnosticó ocho días de curaciones.

Operativo policial y acusaciones

Horas después, cerca de las 2 de la madrugada, personal policial e integrantes de Infantería realizaron un operativo para dispersar a las personas que permanecían reunidas en el lugar del incidente.

En ese contexto, una mujer de 33 años manifestó a los uniformados que los presuntos agresores serían personas conocidas con los apellidos Chaparro, además de los apodados “Lechuga” Sández y “Tono”, junto a otros individuos.

Según su versión, el grupo portaba armas de fuego, armas de fabricación casera y armas blancas. Además, aseguró que antes de herir al adolescente le habrían sustraído diversas pertenencias.

La fiscal de turno, Virginia Abrate, dispuso que se le informe nuevamente sobre el caso en caso de que la víctima o sus familiares formalicen la denuncia correspondiente, mientras continúan las averiguaciones para esclarecer lo sucedido.