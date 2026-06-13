Yanina Iturre se reunió con el gobernador Elías Suárez para avanzar en proyectos de desarrollo para Fernández

La candidata a intendente del Frente Cívico mantuvo un encuentro de trabajo con el mandatario provincial y el jefe de Gabinete, donde analizaron iniciativas para fortalecer el crecimiento de la ciudad y sus parajes.

Hoy 18:39

La candidata a intendente del Frente Cívico por Fernández, Yanina Iturre, mantuvo una reunión de trabajo con el gobernador Elías Miguel Suárez y el jefe de Gabinete de Ministros, Víctor Araujo, con el objetivo de analizar el presente de la ciudad y proyectar nuevas acciones destinadas a impulsar el desarrollo local.

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El encuentro se desarrolló en la jornada del viernes y permitió abordar distintos proyectos estratégicos vinculados al crecimiento del casco urbano y de los parajes que integran la zona de influencia de la denominada Capital del Agro.

A través de sus redes sociales, Iturre destacó la importancia de la articulación con el Gobierno provincial y expresó: “Se gestiona y se planifica el futuro de nuestra ciudad, con orgullo y con el ímpetu de seguir por esta vía del crecimiento”. Además, valoró la posibilidad de compartir una instancia de diálogo junto al gobernador y al jefe de Gabinete para coordinar acciones que permitan consolidar el desarrollo de la comunidad.

La candidata también remarcó que durante la reunión se realizó un repaso de los avances alcanzados en materia de gestión y se evaluaron nuevas iniciativas destinadas a mejorar la calidad de vida de los vecinos de Fernández y de las localidades cercanas.

En otro tramo del encuentro, los dirigentes dialogaron sobre los preparativos para un nuevo aniversario de la ciudad. En ese marco, analizaron proyectos y actividades previstas para la celebración, además de destacar la importancia de fortalecer la identidad local y el sentido de pertenencia de la comunidad.

“En vísperas de un nuevo aniversario de la ciudad, no faltó la charla sobre nuestra historia y los proyectos que se vienen para celebrar junto a los vecinos y vecinas de nuestra querida ciudad de Fernández”, señaló Iturre, quien ratificó su compromiso de continuar trabajando junto al Gobierno provincial para profundizar el crecimiento y desarrollo de la región.