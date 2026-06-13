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SANTIAGO DEL ESTERO | 13 JUN 2026 | 18º
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Los Juveniles de Central Córdoba y una nueva jornada de acción ante los de Colón de Santa Fe

Las categorías 4ª, 5ª y 6ª se presentaron de locales, mientras que 7ª, 8ª y 9ª jugaron de visitantes.

Hoy 18:20
Central Córdoba Juveniles

Las divisiones inferiores de Central Córdoba se presentaron por la 14ª fecha del Torneo de Juveniles que organiza la Liga Profesional de Fútbol de la AFA, al enfrentar a las de Colón de Santa Fe. Las categorías 4ª, 5ª y 6ª se presentaron de locales, mientras que 7ª, 8ª y 9ª jugaron de visitantes.

Resultados

• La 4ª división perdió 2-0. Goles: Lizondo y Raffo (C).

• La 5ª división perdió 3-1. Goles: Martel (CC); Aiar -2- y Avila (C).

• La 6ª división perdió 2-1. Goles: Padilla (CC); Ferreyra y Lovato (C)

• La 7ª división perdió 1-0. Gol: Vera (C).

• La 8ª división perdió 1-0. Gol: Piedrabuena (C).

• La 9ª división ganó 1-0. Gol: Castillo (CC).

En la próxima fecha, la 15ª del torneo, que se disputará el sábado 13 de junio, los chicos de Central Córdoba se medirán con los de Huracán.

TEMAS Club Atlético Central Córdoba
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