Video: batalla campal entre dos bandas por el supuesto robo de un celular en La Banda

El enfrentamiento se produjo entre grupos de los barrios Villa Raquel y Los Naranjos, en la ciudad de La Banda. La disputa se habría originado por un teléfono celular sustraído y generó momentos de gran tensión.

Hoy 19:48

Momentos de extrema tensión se vivieron en la ciudad de La Banda, donde integrantes de dos grupos antagónicos protagonizaron un violento enfrentamiento que requirió la intervención policial para evitar que la situación pasara a mayores.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Según trascendió, la disputa tuvo como escenario los barrios Villa Raquel y Los Naranjos, y se habría originado a raíz del robo de un teléfono celular, situación que desencadenó una serie de agresiones entre los involucrados.

Vecinos de la zona alertaron sobre disturbios y enfrentamientos entre varias personas, lo que motivó la rápida presencia de efectivos policiales en el lugar.

Ante el clima de tensión reinante, los uniformados debieron intervenir para dispersar a los grupos y restablecer el orden, evitando que se registraran incidentes de mayor gravedad.

Por el momento, se investigan las circunstancias exactas que derivaron en el conflicto y la participación de cada uno de los involucrados en el episodio.