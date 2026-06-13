Sorprendieron a dos sujetos desarmando una moto robada y escaparon al ver a la Policía

El procedimiento se realizó en el barrio Ejército Argentino. Los sospechosos abandonaron el vehículo, que tenía pedido de secuestro por una causa de hurto, y huyeron en otra motocicleta.

Hoy 19:34

Un procedimiento policial permitió recuperar una motocicleta que había sido robada y era desmantelada presuntamente para comercializar sus partes. Los sospechosos lograron escapar antes de ser identificados.

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El operativo se concretó alrededor de las 21 horas, cuando efectivos de la Sección Robo y Hurto de la Comisaría Comunitaria Nº 51 realizaban tareas investigativas en el barrio 750 Viviendas y recibieron una alerta anónima sobre una situación sospechosa en el barrio Ejército Argentino.

Según la información recibida, dos individuos se encontraban manipulando una motocicleta de 110 cilindradas en calle 63, entre 17 y 18, a la que ya le habían retirado gran parte de los plásticos.

Ante la gravedad de la situación, los efectivos solicitaron apoyo a personal de la Brigada de Investigaciones de la Comisaría Comunitaria Nº 11, que se sumó al procedimiento.

Al llegar al lugar, los sospechosos advirtieron la presencia policial y escaparon a toda velocidad en una motocicleta Honda Twister blanca sin dominio colocado, perdiéndose por las calles internas del sector.

Tras la fuga, los uniformados inspeccionaron el rodado abandonado y realizaron las verificaciones correspondientes. Las consultas efectuadas permitieron establecer que la motocicleta tenía un pedido activo de secuestro por una causa de hurto denunciada en la Comisaría Comunitaria Nº 51.

Los investigadores sospechan que los delincuentes pretendían desarmar el vehículo para vender sus partes en el mercado ilegal.

Finalmente, la motocicleta fue secuestrada y trasladada a sede policial, donde quedó a disposición de la Justicia para continuar con las actuaciones correspondientes y avanzar en su restitución al legítimo propietario.

La investigación continúa con el objetivo de identificar y localizar a los sujetos que escaparon antes de ser detenidos.