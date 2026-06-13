Video: olvidaron conectar la cuerda y una joven murió al saltar desde un puente en Brasil

La víctima tenía 21 años y participaba de una actividad de rope jump en el estado brasileño de São Paulo. Según las primeras investigaciones, los instructores la lanzaron sin haber conectado la cuerda de seguridad.

Hoy 20:04

Una joven de 21 años murió este sábado en Brasil tras ser lanzada al vacío sin el sistema de seguridad durante una actividad de rope jump realizada en la localidad de Limeira, en el estado de São Paulo. El dramático episodio ocurrió en la conocida Ponte do Esqueleto, un viaducto utilizado habitualmente para deportes extremos y turismo aventura.

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De acuerdo con la información difundida por la Policía Militar, la víctima fue identificada como Maria Eduarda Rodrigues de Freitas. Las primeras pericias indican que la joven fue impulsada desde una altura de entre 30 y 40 metros sin que estuviera correctamente conectada a la cuerda y al arnés de seguridad que debían sostenerla durante el salto.

El momento quedó registrado en un video que rápidamente comenzó a circular en redes sociales. En las imágenes se observa cómo los instructores realizan el lanzamiento y, segundos después, varias personas reaccionan con desesperación al advertir que la cuerda no estaba conectada. "¡La cuerda!", se escucha gritar a algunos de los presentes al percatarse de la falla.

Tras la caída, quienes se encontraban en el lugar descendieron para auxiliar a la joven e iniciaron maniobras de reanimación cardiopulmonar mientras aguardaban la llegada de los equipos de emergencia. Sin embargo, los profesionales médicos confirmaron su fallecimiento debido a las graves lesiones sufridas por el impacto.

Según trascendió en medios brasileños, seis personas fueron detenidas en el marco de la investigación. Dos de ellas habrían intentado escapar hacia una zona boscosa luego del accidente, aunque fueron localizadas y capturadas por efectivos policiales con apoyo aéreo.

Horas antes de la tragedia, Maria Eduarda Rodrigues de Freitas había compartido imágenes de la actividad en sus redes sociales. La joven, graduada en Educación Física y aficionada a los deportes de aventura, publicó fotografías del lugar donde se realizaría el salto y escribió una frase que cobró especial relevancia tras conocerse el desenlace: "¿Quién fue el loco que me dejó venir a saltar de un puente?".

Mientras avanza la investigación judicial, las autoridades buscan determinar las responsabilidades de los organizadores y de los instructores que participaron de la actividad, en un caso que generó conmoción en todo Brasil por tratarse de una falla de seguridad que, en principio, habría sido completamente evitable.