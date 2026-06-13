¿Llega el frío extremo a Santiago? Qué anticipan los especialistas ante el avance de una ola polar

Una masa de aire polar avanzará sobre gran parte del país y provocará un marcado descenso de las temperaturas en varias provincias. Aunque Santiago del Estero no figura entre las zonas más afectadas, los especialistas anticipan jornadas más frías durante los próximos días.

Hoy 21:00

El avance de una masa de aire de origen polar encendió las alertas en buena parte de la Argentina, donde se esperan temperaturas bajo cero, heladas y un marcado descenso térmico en distintas regiones. Ante este escenario, muchos santiagueños se preguntan si el fenómeno también tendrá un fuerte impacto en la provincia.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Según las previsiones difundidas por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el ingreso de aire frío afectará principalmente a sectores de la región central, cuyana y patagónica del país. Entre las provincias que podrían registrar las temperaturas más bajas figuran Buenos Aires, La Pampa, Mendoza, San Luis, Córdoba, Tucumán, Catamarca y San Juan.

En el caso de Santiago del Estero, los especialistas señalan que el descenso térmico también se hará sentir, especialmente durante las primeras horas de la mañana. Sin embargo, la provincia no se encuentra entre las jurisdicciones que recibirán el impacto más intenso de esta ola de frío.

De acuerdo con el informe trimestral elaborado por el SMN, el invierno se perfila con temperaturas que, en promedio, podrían ubicarse por encima de los valores habituales para la época. No obstante, los meteorólogos advierten que eso no impide la llegada de irrupciones de aire frío capaces de provocar jornadas con temperaturas bajas durante varios días consecutivos.

Las proyecciones actuales indican que las mínimas continuarán siendo frescas, mientras que las máximas podrían recuperarse gradualmente con el correr de la semana y alcanzar registros cercanos a los 20 grados, una situación que marcaría una diferencia importante respecto de las provincias donde se esperan heladas generalizadas.

De esta manera, aunque el frío polar avanzará sobre gran parte del territorio nacional, en Santiago del Estero el impacto sería más moderado. Aun así, los especialistas recomiendan seguir de cerca las actualizaciones del pronóstico, ya que nuevos frentes fríos podrían afectar a la región durante el transcurso del invierno.