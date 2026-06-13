Tragedia en una playa de Chubut: una niña de 5 años murió por el ataque de un perro

La víctima se encontraba junto a su familia en Playa Magagna, cerca de Rawson, cuando fue atacada por el animal. Pese a la rápida asistencia recibida, falleció a causa de la gravedad de las heridas.

Hoy 22:02

Una niña de 5 años murió este sábado luego de ser atacada por un perro en Playa Magagna, una zona costera ubicada en cercanías de la ciudad de Rawson, en la provincia de Chubut. El trágico episodio ocurrió mientras la menor compartía una jornada junto a su familia.

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Según informaron medios locales y fuentes oficiales, la familia había llegado desde Trelew para pasar el fin de semana largo en una cabaña de la zona. El hecho se produjo entre las 14 y las 14.30, en inmediaciones de la segunda bajada al sector conocido como Playa Cangrejales.

Por causas que son materia de investigación, la pequeña fue atacada por un perro cuando se encontraba paseando con sus familiares. Las heridas sufridas fueron de extrema gravedad y, a pesar de la asistencia brindada en el lugar, falleció pocos minutos después.

La tragedia generó una profunda conmoción entre vecinos, turistas y residentes que se encontraban en el sector costero al momento del hecho. Tras el ataque, se desplegó un importante operativo policial y de emergencia en la zona.

La investigación quedó a cargo de la fiscal general Laura Castagno, quien se trasladó al lugar junto a peritos e investigadores para supervisar las actuaciones. Los especialistas trabajaron en la preservación de la escena y en la recolección de testimonios para reconstruir la secuencia de lo ocurrido.

De acuerdo con las primeras averiguaciones, el animal involucrado sería un perro mestizo de tamaño mediano que, según vecinos del lugar, merodeaba el sector desde hace varios meses. Por disposición de la fiscalía, el perro quedó bajo resguardo mientras avanzan las pericias correspondientes.

Hasta el momento, las autoridades no brindaron mayores precisiones sobre las circunstancias en que se produjo el ataque. La causa continúa en investigación para determinar las responsabilidades y esclarecer completamente el hecho.