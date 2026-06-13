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SANTIAGO DEL ESTERO | 13 JUN 2026 | 15º
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La “Cambiatón Mundialista” repitió la gran convocatoria en la explanada de la Municipalidad

La propuesta recreativa y gratuita se realizó en la explanada de la Municipalidad durante la tarde el sábado.

Hoy 22:38

La cuarta edición de la “Cambiatón Mundialista" organizada por la Dirección de la Juventud de la Municipalidad de la Capital volvió a contar con una gran convocatoria de vecinos de todas las edades para intercambio de figuritas de las selecciones que participan de la Copa del Mundo de fútbol 2026.

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La propuesta recreativa y gratuita se realizó en la explanada de la Municipalidad durante la tarde el sábado.

Tal como ocurrió con las ediciones anteriores la “Cambiatón Mundialista" tuvo la participación de niños, jóvenes y familias en los espacios destinados al intercambio libre de figuritas, metegoles, música y sorteos.

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