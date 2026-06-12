Sobre el final, Qatar se lo empató a Suiza en su debut mundialista

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Mundial 2026
SANTIAGO DEL ESTERO | 13 JUN 2026 | 18º
Mundial 2026
8' Grupo C
Brasil 0
Marruecos 0
13 / 06 / 2026
FINALIZADO Grupo B
Qatar 1
Suiza 1
FINALIZADO
FINALIZADO Grupo D
Estados Unidos 4
Paraguay 1
FINALIZADO
22:00 Grupo C
Haití -
Escocia -
13 / 06 / 2026
01:00 Grupo D
Australia -
Turquía -
14 / 06 / 2026
14:00 Grupo E
Alemania -
Curazao -
14 / 06 / 2026
11 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo A
México
2 - 0
Sudáfrica
11 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo A
Corea del Sur
2 - 1
Republica Checa
12 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo B
Canadá
1 - 1
Bosnia Herzegovina
12 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo D
Estados Unidos
4 - 1
Paraguay
13 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo B
Qatar
1 - 1
Suiza
13 / 06 / 2026 19:00 Grupo C
Brasil
vs
Marruecos
13 / 06 / 2026 22:00 Grupo C
Haití
vs
Escocia
14 / 06 / 2026 01:00 Grupo D
Australia
vs
Turquía
14 / 06 / 2026 14:00 Grupo E
Alemania
vs
Curazao
14 / 06 / 2026 17:00 Grupo F
Países Bajos
vs
Japón
14 / 06 / 2026 20:00 Grupo E
Costa de Marfil
vs
Ecuador
14 / 06 / 2026 23:00 Grupo F
Suecia
vs
Túnez
15 / 06 / 2026 13:00 Grupo H
España
vs
Cabo Verde
15 / 06 / 2026 16:00 Grupo G
Bélgica
vs
Egipto
15 / 06 / 2026 19:00 Grupo H
Arabia Saudita
vs
Uruguay
15 / 06 / 2026 22:00 Grupo G
Irán
vs
Nueva Zelanda
16 / 06 / 2026 16:00 Grupo I
Francia
vs
Senegal
16 / 06 / 2026 19:00 Grupo I
Irak
vs
Noruega
16 / 06 / 2026 22:00 Grupo J
Argentina
vs
Argelia

Grupo A

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 México 1 1 0 0 2 0 2 3
2 Corea del Sur 1 1 0 0 2 1 1 3
3 Republica Checa 1 0 0 1 1 2 -1 0
4 Sudáfrica 1 0 0 1 0 2 -2 0

Grupo B

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Bosnia Herzegovina 1 0 1 0 1 1 0 1
2 Canadá 1 0 1 0 1 1 0 1
3 Qatar 1 0 1 0 1 1 0 1
4 Suiza 1 0 1 0 1 1 0 1

Grupo C

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Brasil 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Escocia 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Haití 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Marruecos 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo D

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Estados Unidos 1 1 0 0 4 1 3 3
2 Australia 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Turquía 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Paraguay 1 0 0 1 1 4 -3 0

Grupo E

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Alemania 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Costa de Marfil 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Curazao 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Ecuador 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo F

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Japón 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Países Bajos 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Suecia 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Túnez 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo G

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Bélgica 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Egipto 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Irán 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Nueva Zelanda 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo H

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Arabia Saudita 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Cabo Verde 0 0 0 0 0 0 0 0
3 España 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Uruguay 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo I

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Francia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Irak 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Noruega 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Senegal 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo J

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Argelia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Argentina 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Austria 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Jordania 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo K

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Colombia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Portugal 0 0 0 0 0 0 0 0
3 RD Congo 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Uzbekistán 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo L

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Croacia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Ghana 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Inglaterra 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Panamá 0 0 0 0 0 0 0 0
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Somos Deporte

Sobre el final, Qatar se lo empató a Suiza en su debut mundialista

El conjunto asiático y el seleccionado europeo empataron 1 a 1 en la Bahía de San Francisco, por la primera fecha del Grupo H.

Hoy 18:10
Qatar Suiza

Qatar consiguió este sábado un empate que quedará marcado en su historia mundialista. El seleccionado asiático igualó 1 a 1 ante Suiza en un partido en el que fue ampliamente superado durante casi todo el desarrollo, pero encontró la igualdad en tiempo adicional para sumar su primer punto en una Copa del Mundo.

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El encuentro comenzó con una situación inesperada. A los pocos minutos, Edmilson, brasileño nacionalizado qatarí, tuvo una oportunidad inmejorable tras un error defensivo de los suizos, aunque no pudo vencer al arquero Gregor Kobel. Sin embargo, esa acción fue apenas una ilusión para Qatar, ya que desde ese momento el dominio pasó a ser completamente europeo.

Con una posesión cercana al 70%, Suiza manejó el balón y generó numerosas ocasiones ante un rival que mostró muchas dificultades para sostener su bloque defensivo. Los dirigidos por Murat Yakin encontraron la ventaja a los 15 minutos cuando el arquero Abunada cometió infracción sobre Remo Freuler dentro del área. Tras la revisión del VAR, Breel Embolo transformó el penal en gol y estableció el 1-0.

Lejos de conformarse, Suiza siguió atacando y acumuló situaciones claras para ampliar la diferencia. Los extremos Dan Ndoye y Rubin Vargas fueron una pesadilla por las bandas, aunque entre la destacada actuación del arquero qatarí y la falta de puntería, los europeos dejaron con vida a su rival.

Esa falta de eficacia terminó siendo determinante. Con el paso de los minutos, el conjunto suizo perdió intensidad y Qatar comenzó a adelantar sus líneas. Ya en tiempo de descuento, un nuevo avance por el sector izquierdo terminó con un centro preciso al área que encontró la cabeza del defensor Bassam Al-Khoukhi, quien apareció entre los centrales para marcar el inesperado 1-1.

El pitazo final dejó sensaciones opuestas. En Suiza, la frustración fue total por haber dejado escapar una victoria que parecía asegurada. En Qatar, en cambio, todo fue celebración por un empate histórico que significó sumar por primera vez en una fase final de la Copa del Mundo, luego de haber perdido los tres encuentros disputados en su debut mundialista como anfitrión en 2022.

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