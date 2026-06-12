Sobre el final, Qatar se lo empató a Suiza en su debut mundialista

El conjunto asiático y el seleccionado europeo empataron 1 a 1 en la Bahía de San Francisco, por la primera fecha del Grupo H.

Hoy 18:10

Qatar consiguió este sábado un empate que quedará marcado en su historia mundialista. El seleccionado asiático igualó 1 a 1 ante Suiza en un partido en el que fue ampliamente superado durante casi todo el desarrollo, pero encontró la igualdad en tiempo adicional para sumar su primer punto en una Copa del Mundo.

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El encuentro comenzó con una situación inesperada. A los pocos minutos, Edmilson, brasileño nacionalizado qatarí, tuvo una oportunidad inmejorable tras un error defensivo de los suizos, aunque no pudo vencer al arquero Gregor Kobel. Sin embargo, esa acción fue apenas una ilusión para Qatar, ya que desde ese momento el dominio pasó a ser completamente europeo.

Con una posesión cercana al 70%, Suiza manejó el balón y generó numerosas ocasiones ante un rival que mostró muchas dificultades para sostener su bloque defensivo. Los dirigidos por Murat Yakin encontraron la ventaja a los 15 minutos cuando el arquero Abunada cometió infracción sobre Remo Freuler dentro del área. Tras la revisión del VAR, Breel Embolo transformó el penal en gol y estableció el 1-0.

Lejos de conformarse, Suiza siguió atacando y acumuló situaciones claras para ampliar la diferencia. Los extremos Dan Ndoye y Rubin Vargas fueron una pesadilla por las bandas, aunque entre la destacada actuación del arquero qatarí y la falta de puntería, los europeos dejaron con vida a su rival.

Esa falta de eficacia terminó siendo determinante. Con el paso de los minutos, el conjunto suizo perdió intensidad y Qatar comenzó a adelantar sus líneas. Ya en tiempo de descuento, un nuevo avance por el sector izquierdo terminó con un centro preciso al área que encontró la cabeza del defensor Bassam Al-Khoukhi, quien apareció entre los centrales para marcar el inesperado 1-1.

El pitazo final dejó sensaciones opuestas. En Suiza, la frustración fue total por haber dejado escapar una victoria que parecía asegurada. En Qatar, en cambio, todo fue celebración por un empate histórico que significó sumar por primera vez en una fase final de la Copa del Mundo, luego de haber perdido los tres encuentros disputados en su debut mundialista como anfitrión en 2022.